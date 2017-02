Avaí empata sem gols com Figueirense e fica a uma vitória de vencer primeiro turno

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA 7ª RODADA DO CAMPEONATO CATARINENSE, REALIZADO NO ESTÁDIO DA RESSACADA, EM FLORIANÓPOLIS

A rede não balançou no clássico entre Avaí e Figueirense na noite desta quarta-feira (22), na Ressacada. Melhor para o Leão da Ilha, que na sétima rodada, chegou aos 17 pontos e pode conquistar o primeiro turno do Campeonato Catarinense com uma simples vitória sobre o Almirante Barroso, em Itajaí, no próximo sábado (25).

O clássico da capital de Santa Catarina foi marcado por muito nervosismo. Ao todo, Héber Roberto Lopes distribuiu seis cartões amarelos, sendo cinco em um intervalo de dez minutos na primeira etapa.

O Figueirense, que teve a estreia de Márcio Goiano no comando técnico, pensa já no segundo turno do estadual. Com o sexto lugar, com nove pontos, só pode chegar aos 15 até o término da primeira parte do campeonato.

Primeiro tempo tenso e de muitos cartões

No primeiro minuto de jogo, o Avaí quase abriu o placar com o zagueiro Betão, que aproveitou cruzamento da esquerda, mas, da marca penal, finalizou para fora. Já aos 19 minutos, foi a vez de Bill responder para o Figueirense. O camisa 9 do time do estreito recebeu pelo lado esquerdo da grande área e finalizou colocado de canhota. Atento, Koslinski espalmou para escanteio.

A partir dos 30 minutos, o jogo ganhou contornos de tensão e o árbitro Héber Roberto Lopes é obrigado a agir. Após falta de Alemão em cima de Ermel, os jogadores se desentenderam, querendo cartão para o avaiano – o que de fato aconteceu. Aos 34, foi a vez de Bill e Betão se desentenderem. Ambos acabaram sendo amarelos pelo árbitro. Leandro Silva, em seguida, foi advertido pela reclamação. O saldo geral foi de cinco cartões amarelos em menos de dez minutos (antes, Bruno Alves foi advertido)

Com o jogo voltando ao foco, o Avaí quase abriu o placar com o capitão Marquinhos, em cobrança de falta aos 38 minutos. Thiago Rodrigues foi obrigado a trabalhar e fez bela defesa. Nos acréscimos, Marquinhos voltou a incomodar em cobrança de falta. Desta vez, ele colocou a bola na cabeça de Alemão, que, desequilibrado, cabeceou para fora.

Koslinski salva o Avaí

Na volta do intervalo, o Figueirense quase marcou com Bill. Aos 2 minutos, o centroavante do Figueira recebeu cruzamento da esquerda de Ermel e cabeceou no contrapé de Koslinski, que fez defesa de puro reflexo.

A partir dali, a partida passou a ser de muitos erros dos dois lados e poucas chances de gol. Apenas aos 33 minutos que veio mais uma oportunidade. Ferrugem, que acabara de entrar na vaga de Yago, decidiu arriscar de longe e novamente parou em Koslinski.

Com a confirmação do empate, o Avaí saiu satisfeito de campo. Abriu cinco pontos para o Brusque, vice-líder, e sete para o Criciúma, 4º colocado e que tem uma partida a menos. Uma simples vitória diante do Almirante Barroso na próxima rodada confirma o título do primeiro turno. Lembrando que no Campeonato Catarinense, os campeões de cada turno decidem o título da temporada.