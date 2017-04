Irritado, Claudinei destaca falta de foco após derrota em casa: "Precisava entrar mais ligado"

Técnico lamentou falta de concentração, mas não perde confiança para decisão (Foto: Divulgação/Avaí FC)

A derrota por 1 a 0 para o Almirante Barroso, em casa, acabou com as chances do Avaí de decidir o Campeonato Catarinense diante de seu torcedor. Com o resultado, a Chapecoense, campeã do returno, abriu cinco pontos na classificação geral, com apenas uma rodada restante.

O técnico Claudinei Oliveira atribuiu a derrota à falta de foco do Leão. O treinador admitiu que o time ficou com atenções divididas em outros aspectos que não o Almirante Barroso, e acabou fazendo uma partida fraca diante do torcedor. Apesar disso, Claudinei não se preocupa com essa atuação abaixo da média em relação à decisão do estadual.

"Não me preocupa porque as boas atuações nunca me tranquilizaram, sempre continuei trabalhando. Outras equipe grandes perderam nos estaduais. Parabéns pela luta deles (Almirante Barroso), mas realmente entramos em campo preocupados com vantagem para a final, quem podia tomar cartão, e o foco as vezes falha um pouco. Entramos com cinco jogadores pendurados e outros que não poderiam tomar o segundo - acho que o Romulo, Dutra, Leandro Silva, o Jardel e Maurício (goleiro). Acho que só o Marquinhos estava tranquilo. A gente precisava entrar ligado, sair ganhando para levar a partida naturalmente, de repente tirar os jogadores pendurados, mas infelizmente não conseguimos fazer nada disso", disse.

Questionado sobre o motivo do capitão Marquinhos, substituído aos 15 do segundo tempo, ter ido direto ao vestiário depois da mudança, Claudinei se disse focado no jogo e sugeriu fazerem os questionamentos diretos ao camisa 10.

"Tem que perguntar para ele. Falem com ele, mandem WhatsApp, esperam para ver se ele dá coletiva durante a semana. Eu estou focado no jogo. Se ele achou que tinha que descer para o vestiário, questionamento tem que ser direto para ele. Ele é o capitão, a gente sempre espera atitudes coerentes dele, algum motivo ele teve. Sinceramente não tive tempo de perguntar ainda para ele", explicou.

Sobre a dificuldade de decidir o campeonato contra a Chapecoense, em Chapecó, Claudinei relembrou os resultados que aconteceram durante o campeonato, ignorando a diferença de rendimento nos últimos jogos - a Chape venceu os últimos oito jogos. O técnico prometeu que o Verdão também encontrará dificuldades na Ressacada.

"Quanto foi o resultado aqui no primeiro turno: (3 a 0 Avaí). Quando foi o resultado no segundo? (2 a 0 Chape). Quem seria campeão com os dois resultados? Então está respondido. Vai ser difícil também para eles jogarem com Avaí aqui", afirmou.

O Avaí volta a campo na próxima quinta-feira (20) cumprindo tabela na Copa da Primeira Liga no clássico contra o Figueirense, fora de casa, às 19h30. Pelo Catarinense, o Leão fecha sua participação no segundo turno contra o Inter de Lages, no domingo (23), às 16h.