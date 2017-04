Técnico do Avaí destaca segundo tempo contra Figueirense: "Saímos aplaudidos"

Foto: Avai/Divulgação

No terceiro clássico do ano entre Figueirense e Avaí (o último do ano, já que as equipes estão em divisões diferentes no brasileiro) o empate novamente prevaleceu, desta vez por 1 a 1. O jogo foi válido pela terceira rodada da Primeira Liga e encerrou a participação das duas equipes nesta temporada.

Mesmo já eliminado, o técnico Claudinei Oliveira mandou a campo todos os seus titulares para o clássico. Se o Avaí estava eliminado o Alvinegro ainda brigava por classificação. Na avaliação do treinador do Leão, não falou raça e disposição dos seus comandados para buscar o resultado no Orlando Scarpelli. O placar terminou em 1 a 1 com a eliminação do Figueira do torneio.

Na análise do treinador, o Figueirense foi melhor no primeiro tempo e mereceu sair com o placar de vantagem. Índio abriu o placar pegando o rebote do goleiro do Leão. Para o treinador não foi apatia da equipe ou falta de interesse no jogo e sim a postura do rival em campo;

''Não acho que foi falta de personalidade, pelo contrário. Nossa equipe até tentou sair jogando desde o começo, mas depois com a necessidade do Figueirense fazer três gols, começou a se lançar, adiantar o time e começaram a ganhar disputas. Tenho certeza que eles fizeram o primeiro tempo melhor que o nosso e até poderiam ter feito gol antes.''

No segundo tempo a equipe entrou no jogo e criou algumas oportunidades para igualar o marcador, mas somente aos 33 minutos Rômulo conseguiu colocar a bola nas redes, resultado que segundo Claudinei foi o mais sensato para a partida;

''Segundo tempo a gente melhorou, teve a pegada, a entrada do Devid deu uma briga melhor no jogo aéreo. Fizemos mudanças de posições para fortalecer o meio. Acho que foi um bom segundo tempo nosso, que mostra a cara do Avaí, que o torcedor gosta de ver, tanto que o primeiro tempo saímos com críticas, torcedor pedindo raça, acho que não foi falta de raça, mas o segundo tempo saímos aplaudidos. Acho que o torcedor gosta de ver é o nosso segundo tempo. E a gente precisa apresentar isso nos 180 minutos a partir do domingo, sem ser esse, o próximo (na final contra a Chape).''

O Avaí volta a campo neste domingo pela última rodada do segundo turno do Catarinense contra Inter de Lajes fora de casa apenas para cumprir tabela, já que já esta garantido na final contra a Chapecoense.