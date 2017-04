Inter de Lages vence reservas do Avaí e garante permanência na elite do Catarinense

INCIDENCIAS: Partida válida pela última rodada do Campeonato Catarinense 2017, no Estádio Vidal Ramos Júnior, em Lages, SC

Precisando tacitamente da vitória para não ser rebaixado, o Inter de Lages bateu o Avaí por 2 a 0 e conseguiu seu objetivo no Campeonato Catarinense. Enercino e Max marcaram para o Leão Baio, que permanecerá na elite catarinense pelo quarto ano em sequência.

O primeiro tempo foi de domínio total do Inter que, teve quatro grandes chances de gol, incluindo a do gol de Enercino, aos 16 do primeiro tempo, em chute cruzado pelo lado esquerdo da área. Os reservas do Avaí tiveram grande chance com Devid aos 31, mas acertou a trave duas vezes em gol perdido inacreditavelmente.

A etapa final seguiu a mesma tendência e, logo aos 16, Max pegou rebote de escanteio na entrada da área e bateu de primeira, contando com as colaborações de irregularidade no gramado e do estreante goleiro Matheus para ampliar a vantagem. As mudanças do Avaí não deram efeito e o Inter conseguiu garantir com certa tranquilidade o resultado que lhe interessava.

O resultado levou o Inter aos nove pontos no returno e 19 na classificação geral, o que deu ao time de Lages a 7ª colocação, um ponto acima de Almirante Barroso e Metropolitano, rebaixados. A vitória foi essencial, já que as duas equipes que lutavam contra o descenso também venceram na rodada: o Barroso fez 2 a 1 no Atlético Tubarão, enquanto o Metrô bateu o Figueirense, fora de casa, por 3 a 1.

Já o Avaí, que poupou todos os seus titulares, terminou o segundo turno com 13 pontos, em 4º lugar. Garantido na final pelo título da primeira fase do Estadual, o Leão começa a decidir o Campeonato em busca de seu 17º título no próximo domingo (30), contra a Chapecoense, às 16h, na Ressacada, em Florianópolis.