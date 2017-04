Avaí x Chapecoense ao vivo na final do Campeonato Catarinense 2017

Google Plus

Avaí x Chapecoense ao vivo em tempo real no Campeonato Catarinense

Pré-jogo: Com mistério na escalação, Avaí visa reverter vantagem da Chape no primeiro jogo da decisão

A arbitragem na Ressacada será de Heber Roberto Lopes (CBF-SC), auxiliado por Neuza Inês Back e Helton Nunes

Já o XI provável da Chapecoense é: Artur Moraes; Apodi (Moisés Ribeiro), Grolli, Nathan, Reinaldo; Luiz Antônio, Andrei Girotto, João Pedro; Rossi, Arthur Caike, Wellington Paulista

Em relação ao jogo de Montevidéu, Vágner Mancini deve abandonar o sistema de três zagueiro na Chapecoense e manter Grolli e Nathan na zaga. Assim, a dúvida recai sobre a escalação de Apodi: se jogar, João Pedro é deslocado para o meio-campo. A outra opção é a Chape entrar com mais um volante - Moisés Ribeiro -, e com João Pedro na função de lateral-direito.

O provável Avaí para o jogo de ida da final: Kozlisnki; Leandro Silva, Alemão, Betão, Capa; Luan, Judson; Rômulo, Marquinhos, Denílson (Diego Jardel); Júnior Dutra

O artilheiro do Avaí no Catarinense, Denílson, que tem oito gols, se recuperou de lesão e está à disposição. Apesar disso, Claudinei Oliveira não divulgou a escalação. O treinador alternou o time nos treinamentos, escolhendo sempre dois entre o próprio Denílson, Diego Jardel e Rômulo no XI principal

Tempo real final do Catarinense Avaí x Chapecoense

Neste ano, foram dois confrontos entre as equipes, com uma vitória para cada lado: na ida, o Avaí venceu na Ressacada por 3 a 0. No returno, em Chapecó, vitória da Chapecoense: 2 a 0

Já a Chapecoense entrou em campo na última quinta-feira (27) e foi derrotada pelo Nacional-URU, em Montevidéu, por 3 a 0. O time se encontra em situação difícil no Grupo 7 da Libertadores: com quatro pontos, ocupa a 3ª posição, enquanto Nacional e Lanús têm sete

A última partida do Avaí na temporada foi pelo Catarinense. Fechando sua participação na fase regular do Estadual, o time reserva do Leão perdeu para o Inter de Lages, por 2 a 0

Atual campeã, a Chapecoense é o quinto time com mais títulos do Catarinense: cinco. Se for campeão, o Avaí, que não decide o Catarinense desde 2012, se iguala ao Figueirense como maior campeão: o Figueira tem 17, o Leão, 16

Por conta disso, a Chapecoense tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais, ou por mesma diferença de gols. Não há a regra de gols fora. Portanto, se perder na Ressacada por 1 a 0 e vencer na Arena Condá por 2 a 1, a Chape será campeã

A partida decisiva será em Chapecó, porque a Chapecoense fez a melhor campanha no geral: 39 pontos, com 12 vitórias, três empates e três derrotas. No total, o Avaí fez 34 pontos: 10 vitórias, quatro empates e quatro derrotas

Minuto a minuto Avaí x Chapecoense

O Avaí garantiu vaga na decisão por ter sido campeão invicto do primeiro turno, com seis vitórias e três empates. Já a Chapecoense venceu o returno com sete vitórias, um empate e uma derrota

O palco da partida de ida será a Ressacada. Até a manhã deste domingo (30), cinco dos oito mil ingressos colocados a venda já haviam sido vendidos. Lembrando que outros 8,5 mil sócios-torcedores do Avaí já têm ingresso garantido, então a promessa é de casa cheia. A capacidade do Estádio Aderbal Ramos da Silva é de 17.800 lugares

