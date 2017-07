Goleiro Douglas brilha, Grêmio sofre com contra-ataques e Avaí vence na Arena

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 12ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2017, DISPUTADA NA ARENA DO GRÊMIO, EM PORTO ALEGRE

Na tarde desse domingo Grêmio e Avaí se enfrentaram na Arena do Grêmio em Porto Alegre para o duelo de opostos. O tricolor gaúcho, que luta na parte de cima da tabela de classificação, vinha com objetivo de vencer para não ver a vantagem do Corinthians aumentar. Logo, o Avaí busca se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Surpreendentemente, em grande partida do goleiro Douglas Friedrich, o Avaí venceu em Porto Alegre pelo placar de 2 a 0 e ganha uma maior tranquilidade para a busca de seu objetivo.

Primeiro tempo de domínio tricolor e placar fechado

Os primeiros 45 minutos de jogo foram semelhantes aos que geralmente se vê dentro da Arena do Grêmio. Um tricolor gaúcho dominando o jogo, propondo uma maior troca de passes e finalizando mais. Tanto que, ao apito do juiz da partida, o Grêmio possuía 59% de posse de bola contra apenas 41% do Avaí.

O panorama do jogo era de um Grêmio pressionando, trocando muitos passes e criando diversas oportunidades de gol e dessa forma, o principal personagem do jogo foi tomando forma: Douglas Friedrich, O goleiro do Avaí fez diversas defesas de grau de dificuldade muito alto, tanto de longa distância quanto de perto.

O então melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 23 gols, foi para o vestiário sem conseguir abrir o marcador do iluminado Douglas. Apesar de se ver rendido diante do controle e volume de jogo dos gaúchos, o Avaí conseguiu manter-se ileso mesmo tendo sofrido em diversas oportunidades de gol.

Etapa complementar fatal e revés dentro de casa

Na etapa complementar os donos da casa vieram com a mesma proposta, propondo o volume de jogo e buscando o gol em todos os minutos, o Avaí manteve a forte marcação e impossibilitando maiores chances gremistas. Mesmo com o tricolor criando e tendo o domínio do jogo em sua grande maioria, o objetivo final não era conquistado: o gol.

Com a dificuldade de furar tanto a forte marcação defensiva do Avaí quanto o ótimo desempenho do goleiro adversário, uma das formas de buscar a vitória era em lances esporádicos da partida. A tal chance apareceu e foi depois de um toque de mão de Wellington Simião dentro da área, que depois de visto pelo árbitro da partida, marcou pênalti. O lateral Edilson foi para a cobrança para finalmente vencer o goleiro Douglas na partida, e mais uma vez, o goleiro avaiano saiu vencedor em pegar o forte chute do cobrador do Grêmio.

Depois de perder a maior chance de abrir o marcador da partida, o tricolor gaúcho se lançou ainda mais ao ataque para buscar o resultado. Dessa forma, abrindo espaços ao adversário que no contra-ataque, veio a decidir a partida. Com a falha de marcação do sistema defensivo gremista, o até então “vilão” da partida Simão, recebeu na entrada da área e chutou colocado no ângulo do goleiro Léo, que sem chances de defesa, viu o início da zebra sendo pintada em plena Arena do Grêmio.

Com a desvantagem no placar, Renato Portaluppi lançou a equipe ao ataque em busca do empate, propondo ainda mais a partida e buscando criar ainda mais oportunidades. No entanto, lançar o time ao ataque proporcionou ainda mais espaços ao adversário que já possuía a vantagem no marcador. Dessa forma, depois de cobrança de escanteio, o Avaí se lança ao contra-ataque com Junior Dutra, que lança para William, que de primeira tocou de volta para Junior Dutra ampliar a vantagem do Avaí para 2 a 0. O Grêmio buscou pressionar ainda mais a partida, no entanto, sem sucesso e viu o Avaí vencer pela primeira vez em Porto Alegre.

O próximo compromisso do Grêmio será na próxima quinta-feira(13), às 19h30 na Ilha do Urubu, contra o Flamengo. Já o Avaí volta a campo também na próxima quinta-feira(13), às 19h30 na Resscada, contra o Coritibra.