Claudinei avalia goleada sofrida e mostra preocupação com ansiedade para deixar Z-4

(Foto: Divulgação / Avaí)

A rodada era mesmo dos visitantes.Apenas um mandante venceu. Com o Avaí, não foi diferente. Em casa, o Leão deixou escapar a chance de sair da zona de rebaixamento. Na noite desta quinta-feira (13), a equipe catarinense foi goleada pelo Coritiba no estádio da Ressacada. A derrota por 4 a 1 encerrou a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O Avaí precisava apenas de si mesmo para sair do Z-4. Apenas uma simples vitória tirava a equipe da zona da degola.

A partida começou um pouco agitada. Logo aos nove minutos, Neto Berola, que havia entrado na vaga de Iago lesionado, sofreu pênalti. No minuto seguinte, Kléber bateu e abriu o placar para o coxa. Aos 18, o meia Marquinhos empatou com um golaço de falta. Já no minuto seguinte, o Coritiba encostou novamente. Desta vez, Rildo recebeu passe de Neto Berola e mandou para o fundo do gol. No segundo tempo, o Coxa voltou a marcar. Aos 34 minutos, Carleto bateu falta, a bola desviou e novamente Rildo, mandou para o fundo da rede. E nos acréscimos, aos 47, Henrique Almeida recebeu de Matheus Galdezani, bateu cruzado e marcou para o time visitante.

Após a partida, o técnico do Avaí, Claudinei Oliveira falou sobre a partida. O comandante disse que a ansiedade para sair da zona pode ter sido um ator que tenha atrapalhado o desempenho da equipe. Analisou também a rodada dos visitantes. "Esperávamos um resultado melhor e acredito que a ansiedade de ganhar e sair da zona de rebaixamento pode ter interferido na tomada de decisão. Algumas decisões equivocadas na parte ofensiva e defensiva, então acho que isso pode ter atrapalhado. Falei na preleção que as coisas tinham que acontecer naturalmente e nos precipitamos. Só um mandante ganhou na rodada, então isso mostra como vencer em casa é difícil neste Brasileiro", comentou.

Com a derrota, o Avaí segue na zona de rebaixamento, como citado acima. Com os resultados da rodada, o Leão catarinense perdeu uma posiçãoo e agora ocupa a décima nona (19ª) e é vice -lanterna do campeonato com 12 pontos. A equipe de Claudinei de Oliveira volta a campo no próximo domingo, às 19:00 horas diante do Bahia pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, no Estádio de Pituaçu, em Salvador.