Claudinei lamenta chances perdidas, mas valoriza empate em Salvador: "Ganhamos posições"

Foto: André Palma Ribeiro/Avaí FC

Completando três jogos sem derrotas fora de casa, o Avaí ficou no empate com o Bahia em 1 a 1 e subiu para 13 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Ainda no Z-4, em 17º lugar, o Leão terminou a rodada 14 da competição dois pontos atrás da Ponte Preta, 16ª colocada.

O técnico Claudinei Oliveira fez uma avaliação positiva do resultado em Pituaçu, principalmente pelos desfalques que o Avaí tinha - os meio-campistas Luan, Judson, Marquinhos e Juan desfalcaram o time -, e pela postura apresentada.

"Acho que a avaliação é positiva. Fico feliz de saber que independente dos 11 que jogam, se trocarmos ou não, todos sabem nossa proposta. Lucas Otávio e Simião fizeram muito bem o balanço defensivo junto com o Pedro Castro. Dutra jogou na beirada, sabe o que fazer ali. Fiquei feliz com organização defensiva. A transição nossa funcionou em um primeiro momento, mas no último passe ou finalização tomamos a decisão errada. O gol deles foi mais mérito que erro nosso, mas entrou o fato dos atletas não aceitarem a derrota, e lutamos até o fim, até conseguir o empate. Acho que a vitória fosse mais importante, mas ganhamos duas posições, não vamos lamentar porque sair perdendo e conseguir empate fora não é um resultado ruim", admitiu.

Apesar de ter saído satisfeito da capital baiana, o treinador avaiano destacou que o time precisa aproveitar melhor suas chances para buscar melhores resultados. "Se nós tivéssemos sido mais felizes nas conclusões, o resultado poderia ser outro, pois a transição funcionou e também o jogo pelas beiradas. Pecamos na tomada de decisão", avaliou.

O Avaí agora jogará dois jogos em sequência em casa. Claudinei admite que a postura reativa que o time vem mostrando longe da Ressacada é a mais compatível com o seu elenco, e espera que a equipe mantenha-se fiel a sua filosofia para buscar pontos diante do torcedor.

"Está mais que provado que a melhor forma de atuar do Avaí é essa, defendendo e fazendo transição. Sei que não é o jogo mais agradável para o torcedor. Agora temos dois grades adversários na Ressacada, esperamos um pouco mais de paciência da torcida, porque são dois grandes clubes (Corinthians e Cruzeiro). Contra Flamengo fizemos grande jogo na nossa proposta, então vamos mante-la, lógico que com as linhas um pouco mais adiantas, mas seguir nesta proposta de time organizado para fazer gols e ganhar jogos", disse.

O primeiro dos jogos em sequência em casa será na próxima quarta-feira (19), contra o líder invicto Corinthians, às 21h. Para essa partida, Juan e Judson voltam de suspensão. Marquinhos e Luan serão avaliados pelo Departamento Médico.