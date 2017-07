Avaí anuncia contratação de atacante Maurinho, ex-Criciúma

Foto: Divulgação/Avaí FC

Buscando novas opções para o ataque, o Avaí confirmou a contratação de Maurinho, que atuou entre 2016 e 2017 no futebol sul-coreano. O atacante de 27 anos já atuou no futebol catarinense, onfe passou por Metropolitano e Criciúma.

Revelado pelo Metropolitano em 2011, Maurinho teve uma passagem sem atuar pelo Dinamo Minsk, da Bielorrússia, e depois retornou para seu time de origem. Em 2013, foi emprestado para Internacional e ABC, mas acabou voltando para o Metrô para o Catarinense 2014. Foi contratado pelo Criciúma para a Série A do mesmo ano, onde atuou até 2015. Em 2016, disputou o primeiro semestre pelo Oeste, e em julho foi o Chunnam Dragons, da Coreia do Sul. No início deste ano, o atacante assinou com o FC Seoul, seu último clube antes de acertar com o Avaí. Segundo o site Soccerway, o jogador marcou 17 gols em 130 jogos na carreira.

Ainda sem seu novo contratado, o Avaí entra em campo na quarta-feira (19), na Ressacada, diante do líder Corinthians, às 21h. O time catarinense ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos.