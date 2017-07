Avaí desafia invencibilidade do líder Corinthians tentando melhorar rendimento em casa

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2017, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, SC; a partida começa às 21h

Apesar de estar na zona de rebaixamento, o Avaí vem conseguindo bons resultados fora de casa, com uma postura reativa e de contra-ataque. Diante do invicto e líder Corinthians, o Leão terá o desafio de vencer em casa, coisa que só aconteceu na quarta rodada. A partida nesta quarta-feira (19), válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro na Ressacada, começa às 21h.

O último confronto entre as equipes terminou com sentimentos bem diferentes. Na 38ª rodada do Brasileiro 2015, Corinthians e Avaí empataram por 1 a 1, na Arena Corinthians. O resultado decretou a melhor campanha da história dos pontos corridos para o Timão e o rebaixamento do Leão. Em 10 jogos oficiais na história, foram quatro vitórias dos paulistas, três do Leão e três empates.

Com retornos, Avaí mantém incertezas na escalação

Mesmo com muitos desfalques, o Avaí buscou um empate contra o Bahia por 1 a 1, no último domingo (15). Com o ponto conquistado em Salvador, o Leão chegou ao terceiro jogo seguido sem derrota fora de casa, e ocupa o 17º lugar, com 13 pontos, dois abaixo da Ponte Preta, primeiro time fora do Z-4.

O atacante Júnior Dutra, que marcou dois gols nos últimos três jogos, destacou que uma partida contra o líder da competição atrai holofotes e afirmou que espera continuar balançando as redes.

"Acho que todo atacante quando entra em campo pensa em marcar gols para ajudar seu time, e comigo não é diferente. Espero que eu possa dar sequência nessa fase positiva e seguir ajudando o Avaí. Não tenho dúvidas que será um grande jogo, contra o líder da Série A e que não perdeu ainda. É uma grande oportunidade para nós, todos estarão de olho nesta partida", ressaltou.

Em relação a partida anterior, Claudinei Oliveira poderá contar novamente com o volante Judson e os meias Marquinhos e Juan. O técnico não fez nenhum treino de posicionamento, mas afirmou após o jogo contra o Bahia que Pedro Castro havia se afirmado como titular. Outro meio-campista, Luan continua fora, machucado. Judson é o que tem probabilidade de reassumir seu posto no time titular.

Para buscar a saída do Z-4, o Avaí precisa melhorar seu rendimento em casa. Se fora da Ressacada, o time já venceu Botafogo e Grêmio, diante de seu torcedor, o Leão só venceu o Sport, por 1 a 0, na quarta rodada. Em seis jogos em casa no Brasileiro, a equipe tem somente uma vitória, além de três empates e duas derrotas.

Carille viaja com dúvida sobre a defesa

Depois de passar sete jogos seguidos sem tomar gol no Brasileiro, o Corinthians pela primeira vez saiu atrás do placar na competição, chegou a virar contra o Atlético-PR, mas acabou levando o empate em 2 a 2, em casa. Com 36 pontos, o Timão ainda mantém vantagem confortável na ponta, com oito pontos de vantagem para o Grêmio.

Com os perseguidores longe e invicto, o Corinthians tem que lidar com a torcida contra de quase todos os times no campeonato. O lateral Fágner espera que o elenco mantenha a cabeça no lugar para continuar com seu ótimo rendimento.

"Todo mundo quer que o Corinthians perca, normal, por tudo que fizemos desde o início do campeonato. Tem de manter os pés no chão, sabemos que há margem de melhora, sabemos o que precisamos fazer, onde podemos chegar. Vejo um grupo maduro. Fico tranquilo, e ao mesmo tempo pensando em repetir o padrão no próximo jogo", disse.

O técnico Fábio Carille terá o retorno do meia Rodriguinho e do lateral-esquerdo Guilherme Arana, que voltam ao time titular após cumprirem suspensão. O zagueiro Pablo, que tem passagem pelo Avaí, viajou para Florianópolis, mas sua presença no jogo ainda é dúvida por conta de um problema muscular na coxa direita. Se não puder jogar, Pedro Henrique continua no XI inicial.