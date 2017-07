Para melhorar desempenho em casa, Avaí tenta bater Cruzeiro pela primeira vez na história

INCIDENCIAS: Partida válida pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2017, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, SC; a partida começa às 16h

Com apenas uma derrota nas últimas seis rodadas, o Avaí busca melhorar seu rendimento em casa para enfim deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (23), o Leão recebe o Cruzeiro, que vem de dois empates em sequência e tenta encostar no G-6, mas pode entrar com alguns reservas por conta do confronto no meio de semana pela Copa do Brasil.

Os últimos confrontos entre as equipes aconteceram em 2015, e ambos terminaram empatados em 1 a 1. Na Ressacada, Rômulo marcou para o Leão e Leandro Damião empatou para os visitantes. O Avaí nunca venceu o Cruzeiro na Série A. Em oito confrontos, foram três vitórias cruzeirenses e cinco empates.

Com boas atuações recentes, Claudinei repete maioria do time titular

A atuação diante do líder Corinthians, no empate em 0 a 0 na Ressacada, não tirou o Avaí da zona de rebaixamento, mas dá mais esperanças na luta contra o rebaixamento. Com 14 pontos, o Leão ocupa a 18ª colocação e pode deixar o Z-4 em caso de vitória e tropeços de São Paulo e Atlético-PR.

Em relação ao jogo anterior, o técnico Claudinei Oliveira fará apenas uma mudança. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral-esquerdo Capa está fora e será substituído por João Paulo. Machucados, o volante Luan e o camisa 10, Marquinhos, desfalcam o Leão.

Com duas vitórias, três empates e uma derrota nos últimos seis jogos, Claudinei Oliveira destacou o bom desempenho do Avaí nas últimas semanas e espera que o time transforme as boas performances em vitórias em casa: até agora, em sete jogos na Ressacada, o Leão só venceu um, empatou quatro e perdeu dois.

"Nesses últimos jogos tivemos 50% dos pontos conquistados, uma média boa. Claro que o campeonato não são seis jogos, mas o momento é bom. Voltamos a ter uma marcação forte, transições e agora precisamos de sorte para fazer os gols, competência para finalizar. Em termo de performance eu tenho falado, não temos jogado mal, salvo alguns jogos. Falta aliar isso ao resultado, ficar no Z-4 não é confortável, mas isso traz confiança para bons resultados", ressaltou Claudinei.

João Paulo ganhará vaga no time titular com a suspensão de Capa (Foto: Jamira Furlani/Avaí FC)

Mano Menezes não dá pistas da escalação

Vindo de dois empates em sequência, o Cruzeiro vai para a segunda seguida partida atuando fora de BH. Após empatar em 1 a 1 contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, a Raposa ocupa a 8ª colocação, com 22 pontos, um ponto atrás do Palmeiras, 6º colocado.

Tentando entrar na zona de classificação à Libertadores, o Cruzeiro divide atenções com a Copa do Brasil. O time mineiro recebe o Palmeiras na próxima quarta-feira (26) em jogo de volta válido pelas quartas de final da competição, e, por isso, Mano Menezes pode poupar alguns titulares.

O treinador não comentou sobre a escalação, mas Thiago Neves e Diogo Barbosa podem ganhar descanso. Por outro lado, Rafael Sóbis retorna de suspensão. O atacante Alisson nem viajou à Florianópolis, preservado para o próximo jogo, enquanto o lateral-direito Ezequiel está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.