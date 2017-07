Jogo Avaí x Cruzeiro AO VIVO pelo Campeonato Brasileiro 2017

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Avaí x Cruzeiro ao vivo no Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 16h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Provável escalação do Avaí: Douglas; Leandro Silva, Betão, Alemão e João Paulo; Judson, Simião, Pedro Castro e Juan; Joel e Júnior Dutra.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Lucas Romero, Leo, Murilo e Diogo Barbosa (Bryan); Henrique, Ariel Cabral (Lucas Silva), Elber e Thiago Neves (Arrascaeta); Rafael Sobis e Sassá.

Por causa da Copa do Brasil, tletas que vêm com sequência grande de jogos podem ganhar descanso. São os casos do lateral-esquerdo Diogo Barbosa e do zagueiro Leo, que disputaram, respectivamente, 38 e 39 partidas em 2017.

O meia Thiago Neves, substituído apenas uma vez nos últimos sete compromissos, também tem chances de ficar no banco de reservas. Vale lembrar que Alisson já foi poupado em virtude de desgaste muscular e nem sequer integra a delegação.

A comissão técnica entende que o torneio de mata-mata é uma possibilidade real de título, já que a Série A, em função da disparada do Corinthians (1º, com 37 pontos), ficou muito distante.

O time de Mano Menezes lida com interesse em outra competição e desta forma pode mandar a campo uma equipe mista. Na quarta-feira, às 21h45, a Raposa receberá o Palmeiras, no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Em relação ao time que empatou com o Corinthians, no meio de semana, a formação só terá uma mudança. Sai Capa, suspenso, e entra João Paulo na lateral esquerda. O meia Marquinhos segue machucado e não foi sequer relacionado pelo treinador. Além dele, Luan virou outra baixa, por lesão.

O Avaí soma 14 pontos e ocupa a 18ª colocação do Brasileirão. Por isso, a vitória diante dos cruzeirenses se tornou essencial para os comandados de Claudinei tentarem sair da zona de rebaixamento. Os mineiros estão com 22, em oitavo, e querem entrar no G-6 grupo de classificados à Libertadores de 2018.

Avaí x Cruzeiro medem forças neste domingo (23), às 16h (de Brasília), no Estádio da Ressacada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.