Jogo Avaí x Santos AO VIVO hoje pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Seja bem-vindo, torcedor! Acompanhe com a VAVEL Brasil o jogo entre Avaí x Santos ao vivo pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputado na Ressacada, às 19h deste domingo (6).

FIQUE DE OLHO: Bruno Henrique, atacante do Santos, é o artilheiro da equipe nesta temporada. Com 26 anos, ele já marcou 12 gols neste ano, incluindo um hat-trick contra o Bahia.

FIQUE DE OLHO: Douglas, goleiro do Avaí, tem feito um campeonato excelente até o momento e se mostrando um ótimo jogador. Sua melhor partida foi contra o Grêmio, quando fechou o gol e defendeu até um pênalti. Leia sobre esse jogo aqui.

Levir Culpi, comandante do Santos, também deu coletiva e falou sobre a evolução constante da equipe paulista: "Temos que ter consciência de que os últimos jogos mostraram que o nosso conjunto está em outro nível. Ainda estamos um pouco atrás. Com os que estão voltando do departamento médico, podemos construir um time para superar esses adversários".

Na sexta-feira (4), o técnico do Avaí, Claudinei Oliveira, falou sobre a situação do time: "A gente bate nos grandes, mas na hora de ganhar de um time próximo da gente... Teve a chance contra o Coxa e perdemos. Tínhamos a chance contra o Atlético-PR e foi goleada. Rema, rema, mas quando tá encostando para sair, vem e perde. Quando pegar um adversário direto tem que buscar a vitória".

A última vez que as duas equipes se encontraram foi pelo Campeonato Brasileiro de 2015, em agosto daquele ano. Na ocasião, o Peixe venceu o Avaí por 5 a 2, a maior goleada da história do confronto.

O retrospecto geral da partida de logo mais é positivo para o Santos: são 12 jogos disputados na história, com seis vitórias dos paulistas, duas dos catarinenses e quatro empates.

Na última rodada, o Peixe conseguiu um grande resultado ao virar sobre o Flamengo e conquistar a vitória por 3 a 2. Leia mais sobre esse jogo aqui.

Por sua vez, o Santos vem forte, com 34 pontos e ocupando a 3ª colocação. O time de Levir Culpi não sabe o que é perder no Campeonato Brasileiro há oito jogos.

Na última rodada, o Avaí foi goleado pelo Atlético-PR por 5 a 0 em um péssimo jogo para os catarinenses. Leia mais sobre esse jogo aqui.

O Leão vem numa série de duas derrotas consecutivas, e, ocupando a 18ª colocação, corre risco de rebaixamento. Atualmente, a equipe possui 17 pontos.