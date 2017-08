Avaí recebe Santos buscando recuperação após duas derrotas seguidas

INCIDENCIAS: Partida válida pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2017, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, SC; a partida começa às 19h

No fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Avaí busca uma vitória para terminar a primeira parte da competição mais perto da saída do Z-4. Mas o desafio será grande: o Santos, terceiro colocado, não perde há 10 jogos somando todas as competições. A partida na Ressacada começa às 19h.

Na história, foram 11 jogos oficiais, com cinco vitórias santistas, duas do Avaí e quatro empates. No último confronto, pelo Brasileiro 2015, o Santos venceu na Vila Belmiro por 5 a 2, com gols de Gabriel, Thiago Maia, Ricardo Oliveira, Nilson e Lucas Lima. Léo Gamalho, duas vezes, descontou.

Avaí aposta em manutenção dos titulares apesar de goleada sofrida

Depois de engatar uma sequência de sete jogos com apenas uma derrota, o Avaí fez duas partidas fora de casa, perdeu ambas e ainda sofreu sete gols. A derrota por 5 a 0 contra o Atlético-PR, na última quinta-feira (5), abalou a consistência defensiva do time e aumentou a desconfiança para cima do elenco. Com 17 pontos, o Leão ocupa o 18º lugar, três atrás da saída da zona de rebaixamento.

Apesar dos maus resultados nas últimas duas rodadas, o técnico Claudinei Oliveira não fará grandes mudanças no time. No último treinamento antes da partida, o treinador indicou apenas o retorno de Juan, que cumpriu suspensão, na vaga de Rômulo. O restante do time será o mesmo que foi goleado em Curitiba.

A sequência ruim e a ameaça de rebaixamento aumentam também a pressão sobre o treinador. Para o zagueiro Betão, capitão do time com a ausência de Marquinhos, Claudinei Oliveira ainda tem muito crédito por ter trazido o time à Série A, e está fazendo um bom trabalho, tendo em vista o orçamento limitado do clube.

"A fase tá ruim? É o treinador? No meu ponto de vista não vejo dessa maneira. O Claudinei, por exemplo, no ano passado chegou no Avaí em uma situação que poucos treinadores teria coragem de pegar. E ele assumiu. Corajoso que foi, conseguiu. E 80% do mérito foi dele pelo acesso do Avaí. Hoje, estamos disputando um campeonato totalmente diferente. Mais difícil. Dentro das limitações do clube, Claudinei está tentando fazer o melhor, com os jogadores que tem, com o elenco que tem. E tem feito. Vai falar que a culpa é do Claudinei? Discordo", avaliou.

Com desfalques e retornos, Levir Culpi modifica time titular do Santos

Em boa fase, o Santos viaja à Florianópolis para manter a boa sequência de resultados e continuar com o sonho de buscar o título brasileiro. A vitória sobre o Flamengo por 3 a 2, na última quarta-feira (4), no Pacaembu, deu ainda mais confiança para um elenco que não perde há 10 jogos na temporada. Com 34 pontos, o Peixe ocupa a 3ª colocação, e, se vencer, termina a rodada 10 pontos atrás do líder Corinthians.

O técnico Levir Culpi fará várias alterações no time titular, mas não poupará titulares, apesar de ter jogo pela Libertadores na próxima quinta-feira (11) - o Santos recebe o Atlético-PR. Suspensos, David Braz, Yuri e Lucas Lima não viajaram à capital catarinenses. Noguera ganha vaga na defesa, Alison será titular como volante e Jean Mota será deslocado para o meio-campo. Os laterais Victor Ferraz e Zeca, recuperados de lesão, também entram no XI inicial.

Mesmo com uma grande diferença de elenco e momento, o goleiro Vanderlei espera que o time mantenha foco e postura das partidas anteriores para superar o desafio em Florianópolis.

"Temos que manter o que fizemos até agora. Precisamos continuar jogando bem fora de casa. Sabemos que o Avaí está lutando na parte inferior da tabela, mas times que passam por essa fase têm força de superação. Temos que entrar em campo focados e matar o jogo quando as oportunidades aparecerem", disse.