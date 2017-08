Sem Judson e Juan, Luan retorna ao time titular e Claudinei testa opções no Avaí

Google Plus

Luan deve voltar ao time titular após se recuperar de lesão (Foto: Divulgação/Avaí Futebol Clube)

Na manhã desta quinta-feira (10), o técnico Claudinei Oliveira comandou treino coletivo no gramado da Ressacada, visando confronto contra o Vitória no próximo sábado (12) pelo Campeonato Brasileiro, às 19h30, no Barradão.

Para a partida em Salvador, os desfalques foram o volante Judson - que desfalca a equipe por conta do terceiro cartão amarelo -, e o lateral esquerdo Juan - que cumpre mais uma partida de suspensão por conta da expulsão contra o Palmeiras.

Nas posições vagas, entraram o volante Luan e o treinador testou Willians Santana e Maurinho na outra posição em aberto. O atacante Joel esteve poupado da atividade e será reavaliado antes da viagem para a Bahia.

Após ter deixado os gramados lesionado na partida contra o Grêmio, fora de casa, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, Luan entrou na posição vaga, como substituto de Judson. Depois de se liberado pelo departamento médico, o volante ficou de fora por causa do desempenho de Wellington Simião, de substituto a titular.

"Independente de quem joga, tem qualidade. Eu, Judson, Simião, não aparecemos tanto, estamos para proteger a zaga. Só podem jogar 11, saí com a lesão, tive paciência pela chance e vamos lá para vencer, independente de quem joga", disse Luan

Atualmente o Avaí ocupa a 19ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, somando 18 pontos. Para Luan, a equipe fez bons jogos porém não tiveram resultados satisfatórios e garantiu que irão lutar para subir e somar mais pontos na tabela. "A gente conversa, precisamos de resultados. Fizemos bons jogos no turno, mas os resultados não vieram, como foi contra o Atlético-MG, em Minas. Queremos somar pontos. Então, é essencial no returno fazer isso e vamos atrás", garantiu.