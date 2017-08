Avaí tropeça ao empatar com São Paulo e segue na zona de rebaixamento

Foto: Frederico Tadeu / Avaí F.C

Não foi dessa vez que o Avaí saiu da zona de rebaixamento. O Leão recebeu o São Paulo neste domingo (20), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No estádio da Ressacada, o time da casa sai na frente com gol de pênalti marcado por Júnior Dutra, e o tricolor empatou com Hernanes, também de pênalti.

Com o empate, ambos os times continuam na luta contra o rebaixamento, a equipe catarinense é o penúltimo colocado, com 22 pontos. Já a equipe paulista é o primeiro fora do Z-4, com 23 pontos.

Agora o Avaí recebe a Chapecoense no próximo domingo (27), às 19h, no estádio da Ressacada. E o São Paulo continua a jogar fora de casa encarando, dessa vez o Palmeiras, no Allianz Parque, também no domingo, mas às 16h.

Primeiro tempo fraco, sem muitas chances de gol

No começo do jogo, o time da casa ficou trabalhando mais no contra ataque com suas melhores chances em bolas aéreas, principalmente escanteios. São Paulo também tentou o jogo aéreo, tanto que logo no início do jogo forçou o goleiro Douglas afastar de soco após cruzamento de Edimar. O lateral também tentou em cobrança de falta, mas parou no arqueiro catarinense.

Avaí devolveu em cobrança de escanteio, desperdiçou a chance após a bola sobrar para Capa, que sozinho chuta para fora, perto do gol. O tricolor não cessou ataques pelas laterais e em cruzamento de Marcos Guilherme, na área, onde Gilberto cabeceia no canto direito e Douglas faz linda defesa.

Com ventos fortes na Ressacada, os cruzamentos por cima traziam perigo aos goleiros devido as curvas da bola. Em cobrança de escanteio do Avaí, o vento mudou a trajetória da bola, que quase engana Sidão.

Com gols de pênalti, Avaí e São Paulo empatam

O segundo tempo começou com um Avaí diferente, que forçou mais o ataque que logo no início, com Leandro Silva pela direita, que cruza para Juan e o meia errar o voleio, sobra para Luan e chuta de longe, Sidão espalma em grande chance do time da casa.

Depois de diversos cruzamentos, dessa vez por baixo, Willians foi derrubado na área por Edimar. O primeiro pênalti para o Avaí no Brasileirão, convertido por Júnior Dutra, aos 24 minutos.

Em vantagem no placar, Avaí recuou e o São Paulo, pressionando, chegou ao empate aos 34 minutos depois do toque de mão de Pedro Castro. Hernanes converteu o pênalti e os times saíram de campo com um ponto cada.