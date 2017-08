Entusiasmado com vitória e crescimento, Claudinei Oliveira mira título do returno

Após vencer clássico estadual, Claudinei quer levar o Avaí ao ''título'' do returno(Foto: Divulgação / Avaí FC)

Após a vitória do Avaí sobre a Chapecoense na noite deste domingo (27), no clássico catarinense válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico avaiano Claudinei Oliveira se mostrou otimista com o futuro de sua equipe dentro da competição, afirmando que a briga do Leão agora será pelo título do segundo turno. Até aqui, com sete pontos em nove jogos, o time da Ressacada está conseguindo o objetivo, tendo o melhor desempenho do returno.

''Somos os líderes do returno, ninguém tira esse número. Precisamos buscar esse ''título'', o Avaí vai brigar para ser campeão do returno. Se não conseguir, mas for segundo ou terceiro, vamos alcançar o objetivo com mais tranquilidade. Melhor do que ficar olhando para trás e pensando que ganhamos hoje, mas estamos no Z4''.

Para o duelo diante da Chape, o treinador realizou uma mudança no esquema tático. De acordo com Claudinei, o principal objetivo da modificação foi dar mais mobilidade ao setor ofensivo, que segundo ele, vinha amarrado e previsível. Satisfeito, o comandante do Leão da Ilha comemorou o sucesso de sua estratégia.

''Do jeito que a nossa equipe estava, no 4-2-3-1, ficava defensivamente encaixado, mas para propor o jogo ficava um pouco óbvio, amarrado. Então, pensando em propor, tentamos várias alternativas e resolvemos abrir os meias e colocar o Dutra perto do Joel. No coletivo de quinta (23), fizemos dois gols em vinte minutos, mudamos, criamos e fizemos mais, então achei que era o caminho. Conseguimos propor o jogo com qualidade, variedade, para sair do óbvio, porque Eutrópio pode ter sido surpreendido. Fiquei satisfeito.''

Agora os azuis terão um descanso maior até o próximo desafio. O jogo contra o Sport só acontecerá no dia 10, o domingo do outro fim de semana, até lá o Avaí terá quatorze dias para preparação. O próximo adversário do clube catarinense ocupa a 10ª posição e tem um jogo a menos, que acontece neste sábado, diante do Grêmio em Porto Alegre.