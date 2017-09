Avaí sai da degola após bater Sport e Claudinei Oliveira ressalta melhor campanha do returno

Foto: Williams Aguiar/Sport

O Avaí venceu o Sport, fora de casa, e conquistou a terceira vitória consecutiva no returno do Campeonato Brasileiro. A partida terminou com o placar de 1 a 0, com gol de Junior Dutra. Após o duelo, o técnico Claudinei Oliveira comentou a vitória.

“Nossa equipe sem a bola tem um comportamento tático muito bom, nossa linha de quatro tem uma movimentação muito interessante, compacta. Hoje o Douglas não foi tão exigido, lógico que tivemos cruzamentos na área, porque o que resta para o adversário quando a equipe está organizada é alçar a bola na área. Algumas chances o adversário vai criar, mas nossa equipe se defendeu muito bem e conseguiu criar algumas situações para finalizar a gol.”

Apesar de alcançar resultados que tiraram a equipe da zona de rebaixamento, o futebol apresentado não tem agradado. Quanto a isso o comandante falou da necessidade de evolução:

“Em alguns momentos tem uma entrega tão grande para recuperar a bola, que depois não é tomada uma decisão pelo desgaste, mas se não desgasta não faz a marcação e toma gol. Não adianta ser bom com a bola e tomar um monte de gol, vir aqui e perder de 4 a 3, fazer três belos gols e tomar quatro, não é esse o objetivo. Temos que evoluir com a bola e ter mais calma, temos treinado para isso. É difícil ter calma quando se joga para escapar do rebaixamento. Os atletas estão tomando decisões que oferecem menos riscos.”

Claudinei declarou estar orgulhoso de seu grupo e também ressaltou o comprometimento dos atletas: “Tenho muito orgulho de fazer parte do Avaí e dirigir esse time, eles são comprometidos, isso não se pode duvidar em nenhum momento. Pode duvidar se o time ta bem taticamente, mas falar que eles não são comprometidos, não. Vamos manter o foco e a pegada.”

A equipe catarinense tem a melhor campanha do segundo turno do campeonato, e para o comandante isso serve de motivação: “Estamos aí, mais uma semana como a melhor equipe do returno, pode não valer nada, mas pra gente representa muita coisa em termos de planejamento pra sequência do campeonato.”

Com a equipe fora da zona de rebaixamento, Claudinei declarou que o foco é se afastar ainda mais e manter o bom desempenho para se manter na liderança do returno.

“Tínhamos o objetivo de sair da zona de rebaixamento, conseguimos sair e agora temos que brigar para permanecer longe dela e se afastar o mais rápido possível. Temos mais uma oportunidade domingo que vem, contra um adversário difícil, mas o Brasileiro é assim mesmo, não tem jogo fácil, mas vamos continuar no objetivo de buscar o título do returno.”