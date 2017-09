Avaí e Atlético-MG empatam pelo Brasileirão e estacionam no meio da tabela

Avaí e Atlético-MG duelaram pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017, em jogo realizado na Ressacada, em Florianópolis, na manhã deste domingo (17). As duas equipes dividiram os pontos após empate de 1 a 1. Simião abriu o placar para os donos da casa enquanto o venezuelano Otero empatou o confronto para o Galo.

Com o resultado, o Avaí chegou aos 29 pontos e subiu quatro posições na tabela de classificação, chegando à 13ª colocação. Já o Atlético foi para 31 pontos e ultrapassou o Fluminense temporariamente, chegando à 10ª posição.

Na próxima rodada, o Avaí viaja até o Rio de Janeiro para encarar o Flamengo, enquanto o Atlético-MG recebe o Vitória na Arena Independência.

Explorando contra-ataques e erros do Galo, Avaí abre o placar no fim do primeiro tempo

A estratégia de ambas as equipes durante o confronto parecia bastante clara. O Avaí, com uma defesa bastante compactada, deixava o time mineiro trocar passes no seu campo de ataque e tentava aproveitar uma chance de contra golpe para abrir o placar. O Atlético-MG demonstrava dificuldade no último passe, mas chegou algumas vezes com perigo ao gol do goleiro Douglas.

A primeira boa chance do Galo veio após uma cobrança de Valdívia para a área, em que o atacante Fred, que vive um grande jejum de gols, acabou cabeceando por cima do gol. Com grandes dificuldades de penetrar na área adversária, o Atlético investiu nos chutes de fora da área. Na primeira tentativa, Cazares chutou colocado com desvio e quase complicou a vida do goleiro Douglas. Na segunda, Fred recebeu e acertou um belo chute de fora da área, obrigando o goleiro do Leão a fazer mais uma grande defesa.

O Avaí investia muito nas bolas áereas com seu artilheiro Junior Dutra, e, em uma dessas investidas, surgiu o gol da equipe de Claudinei Oliveira. Após lançamento para o atacante, Junior tocou para o meio da área e o desvio de Leandro Silva encontrou Simião, que, com muita liberdade e categoria, abriu o placar para a equipe catarinense. Foi o segundo gol do volante do Avaí no Campeonato Brasileiro em 20 partidas disputadas.

Atlético parte para cima e consegue empate, mas passa sufoco no fim

Perdendo a partida, o Atlético não teve escolhas e teve que partir para cima do Avaí. Isso acabou dando espaços para a equipe catarinese puxar contra-ataques para tentar matar o confronto. Com dez minutos da etapa final, Simião encontrou Joel, que chutou cruzado na trave do goleiro Victor, mas o bandeira já havia marcado a posição irregular do atacante do Avaí. Apesar disso, o lance foi suficiente para dar um susto no time atleticano.

O Avaí concedia muitas faltas na entrada de sua área e nessas faltas havia muita reclamação da equipe alvinegra com relação à barreira que estava se adiantando. Lances como esse deixavam a equipe atleticana visivelmente nervosa e complicava a situação do Galo no jogo.

Em uma grande tabela de Marcos Rocha com Fred, quase veio o empate atleticano, quando o lateral-direito obrigou o goleiro do Avaí a fazer uma grande defesa.

Em uma das poucas vezes que o Avaí cedeu um contra-ataque para o Atlético, surgiu o gol de empate. Clayton encontrou Marcos Rocha livre na ponta direita, e o lateral atleticano encontrou o baixinho Otero, que cabeceou para o gol. Foi o segundo gol do venezuelano no Campeonato Brasileiro deste ano.

O Atlético-MG ainda perdeu o volante Elias, que foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. O jogador atleticano fez uma falta no lateral-esquerdo Capa, impedindo um bom ataque do Leão da Ilha. A partir daí, o Avaí buscou a vitória até o fim, enquanto o Atlético se defendeu como pôde para sair de Florianópolis com pelo menos um ponto. Os ataques do time catarinense, no entanto, não surtiram efeito e as equipes dividiram os pontos ao término do confronto.