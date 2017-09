Claudinei exalta atuação do Avaí e lamenta desperdícios no empate: "Fizemos Diego Alves trabalhar"

(Foto: Divulgação / Avaí FC)

O Avaí foi até o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, na noite deste sábado (27) e conseguiu sair com um bom resultado da Ilha do Urubu, empatando em 1 a 1 com o clube carioca. Durante grande parte do jogo, o Leão da Ilha esteve na frente do placar com gol de Pedro Castro, mas aos 35 minutos da segunda etapa acabou cedendo o empate em um belo gol de Rodinei.

Após o apito final, o treinador do Avaí, Claudinei Oliveira, aprovou o desempenho de seus jogadores, mas lamentou o resultado por conta das oportunidades perdidas.

"Estou lamentando o empate, acho que podíamos ter vencido. Tivemos chances, fizemos o Diego Alves trabalhar. Não foi o jogador de rebote que fez o gol, era o que estava para evitar o nosso contra-ataque. Teve um chute de rara felicidade, com o pé esquerdo que não é o dominante. Foi mais mérito dele do que falha nossa", disse Claudinei.

Este foi o sétimo jogo seguido sem derrota do clube catarinense no Campeonato Brasileiro. O último revés foi na goleada sofrida de 5 a 0 contra o Atlético-PR, no dia 3 de Agosto - desde então são três vitórias e quatro empates. E mesmo com resultado igual da rodada anterior, Claudinei enxergou evolução do time, elogiando a postura dos jogadores durante os 90 minutos.

"Acho que a gente evoluiu do jogo do Atlético para esse. A gente teve algumas bolas paradas quando estava ganhando de 1 a 0 e não foram todos para a área, com a precaução de não levar o contra-ataque como contra o Atlético. De maneira geral, estou satisfeito com o rendimento", analisou.

Contratado em Junho, Pedro Castro foi o autor do gol avaiano da partida. Claudinei avaliou a partida do meia e destacou sua importância dentro da equipe.

"O Pedro não pode perder a confiança porque tem toda a nossa confiança, dá consistência defensiva muito boa, tem qualidade para puxar o contra-ataque. Foi merecido o gol, ele já está buscando faz tempo. Desde que entrou, agregou muito à nossa equipe. Os números depois da entrada do Pedro nos dariam a Libertadores, não só por causa dele, mas porque encaixou a equipe", finalizou.

O próximo compromisso do Avaí é contra o Atlético-GO. A partida acontece no domingo (1), às 16h00 (horário de Brasília), na Ressacada, pelo Brasileirão.