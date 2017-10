Avaí supera Ponte Preta fora de casa e deixa zona de rebaixamento

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 30° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Finalmente, o Avaí conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Na noite deste domingo (22), o Leão bateu a Ponte Preta por 2 a 1 no Estádio Moisés Lucarelli. Os gols da partida foram marcados por Romulo e Junior Dutra, enquanto Danilo Barcelos descontou para a Macaca.

Na classificação, os avaianos subiram três colocações e saíram do Z-4, na 16° posição com 34 pontos ganhos. Já a Ponte Preta caiu uma colocação e fica agora na 18° colocação, com 32.

Mandantes na próxima rodada, Avaí e Ponte Preta tem jogos complicados: a Macaca encara o líder Corinthians, enquanto o Leão da Ilha recebe o Grêmio, quarto colocado do campeonato.

Dois pênaltis e Avaí na frente do placar

Com dois times jogando bem abertos, a partida começou movimentada no Majestoso. Sabendo que a vitória ajudaria muito na luta contra o rebaixamento, os técnicos foram para o ataque. Aos quatro minutos, a Ponte chegou pela primeira vez, quando Wendel bateu da entrada da área e mandou por cima da meta.

No contra ataque do lance, o Avaí começou do tiro de meta e foi trocando passes até conseguir um escanteio. Marquinhos cobrou e Aranha tirou de soco, para lateral. Na cobrança, bola desviada na área e Romulo pegou a sobra para abrir o placar para os visitantes.

Apesar do gol, o time catarinense começou a se defender mais, vendo a Macaca trocar passes na intermediária e arriscar de longe com Lucca e Wendel, que erraram o alvo. Na melhor chance da Ponte Preta, Rodrigo ajeitou de cabeça para Yago, que, dentro da área e sem goleiro, conseguiu perder o gol.

Chegando com mais frequência, o time da casa podia ter mais volume, mas não assustava tanto quanto o Avaí. Aos 29', Pedro Castro tabelou com Luan Pereira e chegou chutando forte, em cima de Aranha. Pouco depois, Romulo tentou arrematar após cruzamento e a bola bateu na mão de Rodrigo. Pênalti que Júnior Dutra bateu forte e converteu.

Sob vaias e reclamações da torcida, o time da casa foi para o ataque a partir da saída de bola, tentando chegar no abafa. E deu certo: um minuto depois, Danilo brigou dentro da área com Leandro Silva e com o goleiro Douglas, que derrubaram o pontepretano, marcando pênalti. O próprio Danilo Barcelos bateu forte no canto direito e descontou o marcador.

Visando o segundo tempo e a necessidade de empatar e virar o jogo, o técnico Eduardo Baptista tirou imediatamente o volante Wendel e colocou o centroavante Léo Gamalho, sendo esse o último fato relevante da primeira etapa.

Avaí sustenta pressão e leva vitória

Com seu estilo de jogo bem claro para o segundo tempo, o time de Eduardo Baptista entrou para jogar em cima do adversário o tempo inteiro, e logo aos dois minutos já demonstrou isso em finalização de Léo Gamalho, que Douglas agarrou firme.

Jogando apenas em contra ataques, o Avaí teve uma bela chance aos nove minutos, quando o zagueiro Fágner Alemão puxou a jogada e tocou para Júnior Dutra, que cruzou de volta para o defensor cabecear no contrapé de Aranha. O arqueiro recuperou-se a tempo e defendeu.

Apesar do ritmo frenético da partida, o fim do jogo não reservou grandes emoções. Aos 25', Yago teve uma boa chance, matando no peito dentro da área e isolando a bola. Os visitantes assustavam em contra ataques e Maicon quase conseguiu fazer um golaço aos 33'.

Aos 42', Nino Paraíba chegou em grande chance, batendo forte de fora da área e acertando a trave do goleiro Douglas. Mas a chance mais próxima ficaria para o último lance do jogo, quando Danilo cruzou na cabeça de Rodrigo, que cabeceou rasteiro, muito perto da trave de Douglas, que apenas observou e saiu para comemorar a oitava vitória do Leão na Série A.