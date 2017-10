Claudinei Oliveira exalta vitória de Avaí sobre Ponte na luta contra descenso: "Importantíssima"

Foto: Divulgação/Ponte Preta

O Avaí venceu a Ponte Preta fora de casa na noite deste domingo. Com gols de Rômulo e Júnior Dutra, o Leão fez 2 a 1 no adversário, subiu da 19ª para a 16ª colocação, com 34 pontos. O técnico Claudinei Oliveira avaliou a partida na entrevista coletiva.

“Foi uma vitória importantíssima, em um jogo de confronto direto, onde vinhamos deixando a desejar nesse tipo de jogo. Mais uma chance que tínhamos de sair da zona de rebaixamento pelo resultados da rodada e não podíamos desperdiçar. Fizemos um bom jogo, procuramos situações e fizemos dois a zero. Infelizmente cometemos um pênalti, isso deu um novo animo para a Ponte, a gente não conseguiu viver esse 2 a 0 e manter a posse de bola. O Eduardo começou a por o time deles pra frente, tivemos que ter mais precaução defensiva”, analisou.

O comandante falou também sobre a postura da equipe em campo: “A ideia era manter a postura que tivemos no segundo tempo do jogo contra o Botafogo, que como um todo foi uma grande partida nossa no campeonato, talvez a melhor. No primeiro tempo fomos bem consistentes e no segundo conseguimos propor mais o jogo. Sabíamos que se chegássemos aqui e deixássemos a Ponte numa zona de conforto teríamos dificuldade no jogo”, disse.

Após marcar o gol, a Ponte Preta foi para cima, em busca do empate. Quando perguntado se uma postura mais ofensiva do Avaí teria evitado a situação, Claudinei respondeu: “Isso é não é uma verdade absoluta. As duas vezes que nos expomos tomamos contra-ataques perigosos, então tínhamos que marcar bem e ter boas transições. Tomamos a postura que tínhamos que tomar”.

O Avaí teve boas oportunidades no ataque, mas não concluiu bem. Sobre as chances desperdiçadas o técnico falou. “A gente quer matar o jogo logo, mas não é assim que acontece. Hoje fizemos dois gols, o que é difícil, e criamos para fazer mais. Acho que salientar isso, fizemos 17 finalizações contra o Botafogo e hoje finalizamos mais que o normal, conseguimos terminar as jogadas, o que da mais chances de fazer gols".

O Avaí volta a campo no próximo domingo (29), quando recebe na Ressacada o Grêmio, na Ressacada, às 19h (horário de Brasília).