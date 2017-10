Claudinei Oliveira destaca atuação do Avaí em empate contra Grêmio: "Jogamos para vencer"

Foto: Frederico Tadeu/Avaí FC

O Avaí ficou no empate com o Grêmio na noite deste domingo (29). Apesar de ficar em desvantagens duas vezes, o time de Claudinei Oliveira alcançou o placar gremista e ficou em 2 a 2 com a equipe gaúcha. O comandante comentou a partida e falou da situação do time no campeonato.

“Na minha concepção perdemos dois pontos, apesar da grandeza do Grêmio. Jogamos para ganhar o jogo, primeiro tempo estávamos entendendo o jogo, até porque é difícil enfrentar um adversário que você não conhece. Temos que entender o momento que vivemos na competição, estamos com uma dificuldade para vencer em casa, então quando as coisas começam a dar errado existe o desiquilíbrio dos atletas em campo. No intervalo pedi para manter a organização e tivemos controle do jogo. A gente evolui na questão de propor o jogo e na finalização, foi um jogo que fizemos dois gols e jogamos para vencer”, falou Claudinei.

A combinação de resultados na rodada não foi tão boa para o Avaí. Sobre isso o técnico falou:

“Não foi a rodada dos sonhos, mas em compensação na rodada passada todos os resultados ajudaram. Não temos que lamentar, temos que fazer nossa parte. Hoje não conseguimos vencer, mas somamos um ponto na tabela. Temos que ir pro próximo jogo como se fosse uma decisão. Dentro da nossa realidade, estamos brigando e assim vai ser até o final. Estamos no empenhando.”

O Leão da Ilha vem de uma vitória fora de casa antes do empate com o Grêmio diante de sua torcida. Quanto questionado sobre o desempenho da equipe em casa Claudinei apresentou um lado positivo:

“Nossa pressão é pra fazer 45 ou 46 pontos. Os mesmos pontos de casa, vale a mesma coisa que os da Ponte. Se tivesses empatado com a Ponte e vencido aqui, daria a satisfação de vencer na frente do torcedor, mas seriam também quatro pontos em duas rodadas e a Ponte, que é nossa concorrente direta, teria feito um, então a gente tem que jogar jogo a jogo. Temos que somar pontos.”

Claudinei falou ainda sobre a questão ofensiva da equipe. Ele ressaltou a evolução da equipe no ataque.

“Viemos trabalhando bastante a parte ofensiva. Estamos evoluindo uma coisa que era cobrada, que era fazer o time jogar pra frente. Estamos propondo mais o jogo e criando mais chances. O caminho é esse, agora temos que evitar tomar gols.”