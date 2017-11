Pressionado, Avaí enfrenta Bahia em jogo decisivo na luta contra rebaixamento

INCIDENCIAS: Partida válida pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2017, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, SC; a partida começa às 19h30 (horário de Brasília)

Precisando da vitória para continuar com boas chances de se manter na Série A, o Avaí recebe o Bahia pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Goleado na última rodada pelo Coritiba, rival direto na luta contra Z-4, o Leão necessita quebrar uma sequência de quase três meses sem vencer em casa. Já o Tricolor vem em ascensão desde a chegada de Carpegiani, e uma vitória em Florianópolis pode colocar o time mais perto da zona de Libertadores.

No primeiro turno, o jogo em Pituaçu terminou empatado por 1 a 1, com gols de Renê Júnior e Júnior Dutra. Na história, foram 17 jogos oficiais entre as equipes, com oito vitórias do Bahia, quatro do Avaí e cinco empates. Na última partida na Ressacada, pela Série B 2016, o Tricolor de Aço venceu por 3 a 0, em agosto do ano passado.

Avaí tem mudanças nas laterais para decisão na luta contra rebaixamento

Depois de passar três jogos sem perder, o Avaí foi ao Paraná esperançoso, mas sofreu uma goleada por 4 a 0 para o Coritiba, que colocou muita pressão sobre o time. Em 18º, com 35 pontos, o Leão está apenas um ponto atrás da saída do Z-4, mas seu retrospecto em casa (três vitórias, nove empates e quatro derrotas) e a sequência que o time enfrentará na reta final do Brasileiro, faz da partida diante do Bahia uma decisão para o time na luta pela permanência.

Em relação a rodada anterior, o técnico Claudinei Oliveira deve mexer apenas nas laterais. Suspenso, Leandro Silva dará lugar ao experiente Maicon. Na esquerda, João Paulo volta ao time titular após cumprir suspensão na vaga de Capa. Desfalque de última hora, o atacante Joel sentiu dores no joelho e está fora da partida desta quarta-feira (8).

O goleiro Douglas espera que o time volte a usar o fator casa para se recuperar no Brasileiro - o Avaí não vence na Ressacada desde a 22ª rodada (1 a 0 na Chapecoense) -, e dê a resposta ao torcedor para ficar mais perto da permanência na Série A.

"Temos o fator casa, uma equipe cascuda, madura, que soube superar tudo. A gente aprende e espera que não volte a sofrer uma goleada. Mas eu acredito que essa equipe vá dar a resposta na quarta. Olhamos para a tabela, vemos adversários próximos e a teoria não tem se confirmado no Brasileiro. Muitas vezes perdemos e ficamos longes de sair da zona, agora perdemos, mas estamos a um de deixar o Z-4. Claro que não temos muitas partidas, mas temos muita força", afirmou.

Longe do Z-4, Bahia foca na parte de cima da tabela

A vitória diante da Ponte Preta por 2 a 0, na Fonte Nova, alçou o Bahia para a 10ª colocação, com 42 pontos. Faltando apenas seis rodadas para o fim da competição, o Tricolor tem vantagem de sete pontos para o Z-4 e está a cinco pontos do G-7. Levando em consideração que até o nono colocado pode ir à Libertadores - no momento o São Paulo, com 43 -, o time baiano está vivo na briga pela competição internacional.

A única mudança que o técnico Paulo Cézar Carpegiani deve fazer na equipe é a entrada do zagueiro Thiago Martins na vaga de Lucas Fonseca, fora por uma lesão na coxa. O volante Matheus Sales volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na rodada anterior.

