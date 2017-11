Resultado Avaí 2x1 Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro 2017

50' FINAL DE JOGO!!!!! VITÓRIA DO AVAÍ

49' SAAAAAAAAAALVA Kozlinsk!!!! Após bate-rebate na área a bola sobrou para Deyverson que chutou no cantinho e o goleiro fez linda defesa

48' Substituição no Palmeiras: Sai: Moisés. Entra : Guerra

45' Cinco minutos de acréscimo

43' Moisés de muito longe arrisca, a bola passa por cima do gol

42' Cartão amarelo para Simião

38' UUUUUUUUUH Michel Bastos cobrou falta mandando um senhor foguete, a bola passou muito perto do gol

36' Substituição no Palmeiras: Sai: Tchê Tchê. Entra: Deyverson

29' KENO DIMINUI!! Dudu na entrada da área mandou um foguete, o goleiro fez linda defesa e no rebote, Keno de cabeça fez o gol

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!!!!!! KENO!!!!!

28' MEU DEUS DO CÉU WILLIAN Dudu enfiou para Borja que rolou para Willian sem goleiro acertou a trave

23' Tchê Tchê recebeu livre na intermediária, chutou forte, a bola passou por cima do gol

18' TÁ LÁ, É DO AVAÍ !!! Lourenço saiu cara a cara com Fernando Prass e mandou para o fundo das redes!! amplia o marcador o time catarinense

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ !!!!! Lourenço !!!!

13' PÊNALTI PERFEITO!!!! O experiente Marquinhos bateu forte rasteiro no canto esquerdo, Prass foi muito bem no lance mas não alcançou a bola. Aberto o placar!!

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ MARQUINHOS!!!!

11' Maurinho saiu cara a cara com Fernando Prass, o atleta do Avaí cortou para lateral e o goleiro cometeu a penalidade

11' PÊNALTI PARA O AVAÍ

8' UUUUUH Tchê Tchê invadiu a área cortou Betão e chutou, para a defesa do goleiro

3' Em contra-ataque , Marquinhos enfiou para Luanzinho, Thiago Santos na cobertura, cortou

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

Dois times estão em campo vai começar o segundo tempo

46' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

45' Um minuto de acréscimo

41' PÉ TORTO!! Palmeiras consegue criar oportunidades com muito toque de bola perto da área adversária, porém peca na finalização, desta vez foi Keno que mandou à direita do gol

39' FRAQUINHO em tabela dentro da área, Borja rolou para Dudu que chutou muito fraco, a bola ficou fácil para Kozlinsk

35' IH RAPAZ Maicon recuou a bola para o goleirão o qual não dominou bem e quase perdeu a bola para Borja, mas antes, o goleiro cortou para lateral

31' Substituição no Avaí: Sai: Junior Dutra, machucado. Entra: Luanzinho

27' Junior Dutra arriscou pela direita, a bola saiu sem perigo

19' SAAAAAAAALVA FERNANDO PRASS Marquinhos disparou pela direita invadiu a área e rolou para Rômulo que ficou cara a cara com o goleiro, o qual fez linda defesa

15' NO TRAVESSÃO!!!!! Tchê Tchê com liberdade no meio de campo mandou um foguete a bola explodiu no travessão de Kozlinsk

13' SAAAAALVA DUDU!! Junior Dutra cruzou, a defesa afastou a bola sobrou limpa dentro da área para Maicon, quando o lateral ia finalizar o atacante palmeirense fez o desarme

7' Borja abriu na ponta direita para Keno, que cortou para o meio e finalizou sem perigo

5' Maicon desce livre pela direita, faz o cruzamento, Rômulo manda para fora

3' UUUUUH Borja arriscou de fora, o goleiro fez a defesa em dois tempos

2' Rômulo abriu na esquerda para Junior Dutra que bateu cruzado, a bola desviou e ficou fácil para Fernando Prass

0' COMEÇA O JOGO!!

Hino nacional brasileiro em execução no estádio da Ressacada

Os dois times estão dentro de campo!!

Avaí escalado: Kozlinsk, Maicon, Alemão, Betão, João Paulo; Pedro Castro, Judson, Junior Dutra, Marquinhos Maurinho. Rômulo

Banco de reservas: Jaílson, Fabiano, Juninho, Antônio Carlos, Zé Roberto, Arouca, Bruno Henrique, Hyoran, Guerra, Erik, Deyverson e Willian

Palmeiras escalado: Fernando Prass; Jean, Mina, Luan e Michel Bastos; Thiago Santos, Tchê Tchê e Moisés; Dudu, Keno e Borja.

Fique ligado! O duelo entre Avaí x Palmeiras ao vivo acontece nesta segunda Feira às 20H00 (de Brasília). A VAVEL Brasil transmite o jogo em tempo real.

Leia mais: Avaí recebe Palmeiras para quebrar tabu e seguir vivo na luta pela permanência

No primeiro turno verdão venceu por 2 a 0 com grande atuação dos atacantes Deyverson

Jogando fora de casa Verdão tem 17 jogos; foram sete vitórias, três empates e sete derrotas

Desfalque do Verdão: Felipe Melo (suspenso)

Provável Palmeiras (4-3-3): Fernando Pras; Michel Bastos, Edu Dracena, Yere Mina e Jean; Thiago Santos, Moisés, Tchê Tchê; Keno, Dudu e Deyverson

Leia mais: Luan fala sobre trajetória de superação no Palmeiras: "Queria dar a volta por cima"

Leia mais: Com dois gols de Deyverson, Palmeiras goleia Sport e garante vaga no G-4

Na rodada anterior jogando em casa, Verdão goleou o Sport por 5 a 1.

Destaque para boa fase do atacante Deyverson que marcou dois gols na partida

Palmeiras já esta garantido na Libertadores, Verdão busca a melhor colocação possível no campeonato para ganhar uma grana a mais na premiação

Desfalque do Avaí: Douglas Friedrich, suspenso. Joel, Luan e Willians (lesionados)

Provável Avaí (4-3-3): Mauricio; João Paulo, Betão, Fagner Alemão e Maicon; Judson, Pedro Castro, Marquinhos; Júnior Dutra, Maurinho e Romulo

Jogando como mandante Avaí fez 17 jogos; foram três vitórias, nove empate e cinco derrotas

Leia mais: No sufoco, Avaí arranca empate do Cruzeiro em jogo com lances polêmicos

Na última rodada jogando em Belo Horizonte, Avaí empatou em 2 a 2 contra o Cruzeiro. Gols da equipe foi marcada pelo atacante Junior Dutra

Avaí joga a sua permanência na Serie A. Equipe está na vice lanterna com 36 pontos . Caso perca o jogo equipe será rebaixada para a Serie B do campeonato Brasileiro

Boa noite galera que esta ligada na Vavel Brasil, daqui a pouco vamos acompanhar a partida entre Avaí x Palmeiras ao vivo pela 36° rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece nesta segunda (20) ás 20h00 (de Brasília) no estádio da Ressacada em Florianópolis