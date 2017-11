"O importante que vencemos", diz Claudinei Oliveira após vitória contra Palmeiras

O Leão da Ilha conquistou mais três pontos no Campeonato Brasileiro, na noite desta segunda-feira (Foto: Divulgação Avaí Futebol Clube/Facebook)

Após a vitória da equipe de Avaí por 2 a 1 diante do Palmeiras, o comandante Claudinei Oliveira, em entrevista coletiva, exaltou a importância de vencer o jogo importante para o time, mas ressaltou que este não é o momento de se empolgar.

"Vamos preparar a equipe para o jogo contra o Atlético Paranaense, vamos continuar batalhando", disse Claudinei. "A gente não aceitou essa situação de queda, estamos brigando contra isso e vamos brigar até o final", completou.

A vitória diante da equipe paulista, deu ao Leão da Ilha mais três pontos, mas a o time segue como vice-lanterna, com 39 pontos na tabela.

"Toda vitória é importante nesse momento, foi uma grande vitória. O Palmeiras é o segundo colocado e a gente conseguiu vencer, o importante é isso, agora não adianta se empolgar, é um pouquinho mais feliz", afirmou o comandante da equipe.

O próximo desafio do Avaí acontece no próximo domingo (25), diante do Atlético-PR, às 17h, no estádio da Ressacada.