Avaí visita Santos precisando quebrar tabus e torcendo contra rivais para evitar rebaixamento

INCIDENCIAS: Partida válida pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2017, no Estádio da Vila Belmiro, em Santos, SP; a partida começa às 17h (horário de Brasília)

ÁRBITRO: Wagner do Nascimento Magalhães, que será auxiliado por Rodrigo F. Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha, todos do RJ

Vivo na briga até a última rodada, o Avaí tentará evitar o rebaixamento jogando diante do Santos, no encerramento da participação das equipes no Campeonato Brasileiro. Para permanecer na elite, o Leão da Ilha precisa derrotar o time paulista na Vila Belmiro, e torcer para que dois adversários entre Vitória, Coritiba e Sport não vençam seus confrontos. Para o Peixe, a ambição é terminar a segunda colocação e aumentar sua premiação - R$ 11.373.030,00 é o valor que a CBF dará ao vice-campeão brasileiro. A partida no litoral paulista começa às 17h (horário de Brasília).

Na partida da 19ª rodada em Florianópolis, o jogo entre as equipes terminou empatado em 0 a 0. Em partidas oficiais, foram 12 confrontos entre Brasileiro e Sul-Americana, com seis vitórias santistas, duas avaianas e quatro empates. Um dos tabus que o Avaí precisa quebrar é o de vencer na Vila Belmiro: em cinco jogos neste estádio, foram três vitórias do Santos e dois empates. A única vitória avaiana fora de casa contra o Peixe foi na Copa Sul-Americana em 2010: 3 a 1, mas no Estádio Pacaembu.

Santos quer fechar ano decepcionante com vitória diante do torcedor

A vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, fora de casa, garantiu o Santos na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Em 4º colocado, o Peixe tem 62 pontos e fecha sua participação na Série A em busca do vice-campeonato - que seria o segundo seguido: Palmeiras, 63, e Grêmio, 62, disputam também essa posição.

Além de buscar uma premiação melhor pelo vice-campeonato, o Santos quer fechar o ano dando uma felicidade final para seu torcedor. Em ano muito conturbado, com troca de técnicos, saídas conturbadas de jogadores e sem títulos, o Peixe espera pelo menos encerrar o Brasileiro com mais uma vitória em casa - o time tem a melhor campanha como mandante na Série A.

"Espero me despedir deste ano com um gol, mas, antes disso, quero a vitória para ficarmos com a vice-liderança. Espero que isso aconteça. Estou feliz por ter voltado a marcar, mesmo não tendo a característica de marcar muitos gols, mas faço sempre o melhor para o time. Mas também ficarei feliz se converter mais uma vez", afirmou o atacante Copete.

Copete marcou seis gols nessa edição do Brasleiro (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Em relação à rodada anterior, o técnico Elano não poderá contar com o zagueiro David Braz, machucado, e com o volante Alison e o atacante Ricardo Oliveira, suspensos. Luiz Felipe, Matheus Jesus e Kayke entrarão no time titular.

Confiante, Avaí tem retorno de artilheiro para buscar surpreender novamente fora de casa

Sem perder há três rodadas, o Avaí conseguiu chegar até a última rodada vivo na luta contra o rebaixamento, e espera que a reação não tenha sido tarde demais. Após as vitórias em casa diante de Palmeiras por 2 a 1 e Atlético-PR por 1 a 0, o Leão alcançou os 42 pontos, e ocupa o 18º lugar do Brasileirão, apenas um ponto atrás de Coritiba e Vitória, times fora do Z-4. Além de bater o Santos e secar esses dois rivais e o Sport, o Leão precisa embalar três vitórias seguidas na Série A, algo que não aconteceu nenhuma vez em 2017.

Apesar de alguns aspectos que contam contra, o Avaí se apoia nos seus bons resultados diante dos melhores no Campeonato para manter as esperanças. Contra os seis primeiros colocados, em 11 jogos, o Leão só perdeu dois, empatou seis e venceu três. Além disso, as vitórias fora de casa contra Botafogo e Grêmio aumentam o otimismo do Leão.

"Temos condições de vencer qualquer adversário do Brasileiro e já mostramos isso. Foram jogos difíceis que tivemos um aproveitamento e um rendimento muito bom. Às vezes tivemos jogos que se consideravam não tão complicados, não tivemos um rendimento tão bom quanto outras partidas. Esse é um daqueles jogos difíceis", destacou o técnico Claudinei Oliveira.

Claudinei Oliveira não terá o volante Judson, suspenso, e Wellington Simião será o substituto. A outra mudança entre os titulares será a entrada do artilheiro Júnior Dutra, nove gols no campeonato - sete deles fora da Ressacada, que se recuperou de uma lesão muscular e entrará no lugar de Luanzinho. Os desfalques do Avaí por lesão são o volante Luan e os atacantes Willians e Joel.