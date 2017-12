Marquinhos lamenta rebaixamento do Avaí: "A gente lutou até o fim"

Foto: Frederico Tadeu / Avaí F.C.

O Avaí precisava de uma vitória e de tropeços de rivais para se manter na elite, porém empatou por 1 a 1 contra o Santos e jogará a Série B do Campeonato Brasileiro em 2018, terminando o campeonato na 18° colocação com apenas 43 pontos.

O Capitão e ídolo da torcida avaiana, Marquinhos foi o último jogador da equipe a deixar o campo da Vila Belmiro e desabafou para os repórteres e falou sobre a campanha de 2017. Durante a entrevista, ele destacou a luta do clube para se manter na primeira divisão.

“É levantar a cabeça, o mundo não vai acabar. Voltamos para a Série B e vamos brigar. Claro que é doído, pessoal fica sentido. Mas é vida que segue, pensamento em 2018, sabemos da dificuldade que vai ser. Conseguimos ficar até a última partida vivos. Quando você opta por pagar as contas, o orçamento cai, então faz parte. Heróis também perdem, heróis também morrem. Esse grupo sai aplaudido pelo torcedor”, disse Marquinhos.

“Claro que o rebaixamento machuca, mas das outras vezes caímos e quase falidos. Agora caímos com o pé no chão, colocamos o clube em dia e lutamos até o fim. Não vamos botar a desculpa nesse último jogo, infelizmente não conseguimos o resultado positivo”

Por fim, o ídolo agradeceu a torcida avaiana, que apoiou o time durante todo o ano na Ressacada e prometeu que o clube vai sair de 2017 mais fortalecido. "Obrigado por acreditar nesse grupo e entender as dificuldades e que o clube só existe por causa deles.", completou o atleta.

A temporada do Leão não foi fácil desde o início, começando pelo estadual quando perderam o título para a Chapecoense, além de ser eliminado precocemente da Primeira Liga e da Copa do Brasil. Com isso, o foco do Avaí foi o Campeonato Brasileiro, mas as irregularidades os atrapalharam. A reação foi tardia, só veio no segundo turno.