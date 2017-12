Mesmo após rebaixamento, Avaí renova com treinador Claudinei Oliveira até fim de 2018

Reunião entre treinador e presidente Battistotti em São Paulo definiu extensão do contrato (Foto: Divulgação/Avaí FC)

Na contramão da grande maioria dos clubes do Brasil, o Avaí acertou a renovação do contrato do treinador Claudinei Oliveira, mesmo após o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. O novo vínculo entre as partes vai até o fim de 2018 e, se for cumprido, o técnico ficará mais de dois anos a frente do Leão da Ilha.

O acerto aconteceu após reunião em São Paulo entre o treinador e o presidente do time catarinense, Francisco Battistotti. Anteriormente a extensão do contrato de Claudinei já havia sido confirmada pelo Avaí, mas a decisão foi adiada no decorrer da disputa do Campeonato Brasileiro, porém a decisão final entre clube e técnico foi de renovação do vínculo.

Claudinei explicou que o acerto aconteceu pela vontade de ambos os lados e que o objetivo para 2018 é o retorno à Série A do Brasileirão.

"A conversa foi muito tranquila, muito objetiva. Havia interesse das duas partes na continuidade. Nos ajustamos, claro, à nova realidade do clube, numa conversa bem aberta, bem franca. Agora é arregaçar as mangas novamente e começar a trabalhar. O projeto, obviamente, é voltado para recolocar o Avaí na Série A. Vamos buscar o título estadual, claro, mas sem loucuras financeiras, entendendo a realidade do Avaí. Mas já vamos entrar na Série B com uma equipe forte, uma base sólida, buscar alguns reforços pontuais e buscar esse acesso novamente", disse ao site oficial do Avaí.

Claudinei Oliveira assumiu o Avaí na 20ª rodada da Série B em agosto de 2016, quando o time ocupava a 13ª colocação da competição, e o time acabou com o vice-campeonato e o acesso à Série A. Em 2017, o Leão foi vice-campeão catarinense e terminou o Brasileiro na 18ª colocação, com 43 pontos, mesma pontuação do Vitória, que acabou evitando o rebaixamento para a Série B.

A estreia do Avaí na temporada 2018 acontece no dia 18 de janeiro contra o Inter de Lages, fora de casa, na abertura do Campeonato Catarinense.