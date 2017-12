Avaí confirma contratação de meia André Moritz, formado na base do clube

Foto: Leandro Boeira/Avaí FC

O Avaí confirmou nesta quarta-feira (27) a contratação do meio-campista André Moritz, 30 anos. O jogador é o primeiro atleta anunciado pelo clube como reforço para a disputa da temporada 2018. Moritz vinha atuando pelo Denizlispor, da Segunda Divisão Turca, onde atuou em 12 partidas na primeira parte da temporada europeia, marcando dois gols.

Moritz atuou nas categorias de base do Avaí entre 2001 e 2003, mas se profissionalizou no Internacional. No Brasil, também atuou pelo Fluminense, onde participou da conquista da Copa do Brasil 2007. No mesmo ano, se transferiu para o Kasimpasa, da Turquia, e ainda atuou no Kayserispor e no Mersin, no mesmo país, antes de se transferir para o Crystal Palace, da Inglaterra, onde conquistou o acesso para a Premier League na temporada 2012-13.

Na Inglaterra, Moritz também atuou no Bolton, e em 2014 foi para o Mumbai City, da Índia. O meia também passou pelo Pohang Steelers, da Coreia do Sul, e o Buriram United, da Tailândia, antes de voltar ao futebol turco em 2016.

O Avaí também está perto de confirmar o meia-atacante Rafinha, ex-Flamengo e Bahia. Em 2018, o Leão disputará o Campeonato Catarinense, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileirão. A estreia no ano que vem acontece no dia 17 de janeiro, contra o Inter de Lages, pelo Estadual.