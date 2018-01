RB Brasil perde pênalti, Avaí marca nos acréscimos e vence na primeira rodada da Copa SP

Na primeira rodada do Grupo 20 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Avaí suportou a pressão, sofreu duas bolas na trave - uma delas em cobrança de pênalti -, mas marcou no fim para vencer o RB Brasil. Vinícius, já aos 47 do segundo tempo, marcou o único gol da partida no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.

A grande chance da primeira etapa no Jayme Cintra veio aos 23. Após cruzamento de Lucas Xavier, a bola bateu na mão do defensor avaiano e arbitragem marcou pênalti para o RB Brasil. Na cobrança, Lucas Nathan mandou na trave e, no rebote, Amarildo mandou para fora.

Na segunda etapa, logo aos 2, em cobrança desviada dentro da área, Léo Lopes foi obrigado a fazer grande defesa para salvar o Avaí. Aos 22, o goleiro avaiano foi obrigado a trabalhar de novo. Danilo bateu falta, e o arqueiro salvou. Três minutos depois, Amarildo fez boa jogada e conectou Lucas Xavier, que driblou o goleiro, mas finalizou desequilibrado e acertou a trave.

Já na reta final da partida, Vinícius, que foi acionado vindo do banco, fez jogada individual dentro da área e tocou na saída do goleiro para marcar o único da vitória do Avaí em Jundiaí.

Na partida de abertura da chave, o São José-RS venceu o Paulista, dono da casa, por 1 a 0. O gol foi marcado por Lucca, no primeiro minuto do segundo tempo. Na próxima rodada, no domingo (7), às 14h, Paulista e RB Brasil se enfrentam. Na sequência, por volta das 16h, se enfrentam Avaí e São José-RS. Partidas no horário de Brasília.