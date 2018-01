Goleiro Rubinho é confirmado como quarto reforço do Avaí para temporada 2018

Arqueiro já vestiu a camisa do Leão nesta sexta-feira (5) (Foto: Leandro Boeira/Avaí F.C)

O Avaí anunciou nesta sexta-feira (5) o quarto reforço para a temporada 2018. O clube catarinense chegou a um acordo com o goleiro Rubinho, de 35 anos, que após ser revelado pelo Corinthians se transferiu para a Europa e esteve por lá desde 2005. O novo reforço será apresentado oficialmente na próxima terça-feira (09), às 11h, em Águas Mornas - onde o elenco faz a pré-temporada.

O goleiro permaneceu por nove anos na Europa e defendeu times como Juventus, Torino e Palermo. Na última temporada, vestiu as cores do Genoa, mas participou apenas de duas partidas no Campeonato Italiano. O Avaí será o segundo time do atleta no Brasil - o outro foi o Corinthians, clube em que foi revelado.

Assim, o Avaí completa o trio de goleiros para 2018. Além de Rubinho, o time também conta com Mauricio Kozlinski, que foi reserva em grande parte da temporada 2017, e o jovem Léo Lopes, que é o titular da azurra na Copa São Paulo de Futebol Júnior durante o mês de janeiro.

Além de Rubinho, na última semana, o Leão anunciou a contratação do meia-atacante Martinuccio, ex-Chapecoense, Flu e Cruzeiro, o meiocampista André Moritz e também do atacante Rafinha, ex-Flamengo, que estava na Tailândia. O Avaí estreia no Campeonato Catarinense no dia 17 de janeiro contra o Inter de Lages, fora de casa.