Avaí derrota São José-RS e garante vaga antecipada ao mata-mata da Copinha

Com uma rodada de antecedência, o Avaí garantiu a vaga à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time catarinense venceu o São José-RS e por 2 a 1, nesta domingo (7), no Jayme Cintra, em Jundiaí, e garantiu ao menos o segundo lugar no Grupo 20. Alisson e Rael marcaram para o Leão, e Douglas descontou para os gaúchos.

O início de jogo foi de domínio do Avaí e, logo aos 11, o atacante Alisson marcou o primeiro da partida. Na sequência, o São José conseguiu equilibrar o jogo em Jundiaí e teve pelo menos três oportunidades para buscar a igualdade: duas com Tcharles e uma com Crystopher, enquanto o Leão buscava no contra-ataque ampliar sua vantagem, que foi para o intervalo realmente em um gol.

Na segunda etapa, logo aos 3, Rael cobrou falta e ampliou a vantagem do Avaí para 2 a 0. O São José teve com Bruno Torcato, que entrou no intervalo, duas boas oportunidades. Aos 10, o meia parou na trave, e aos 24, em bola rolada na entrada da área, finalizou de primeira, mas mandou para fora. Apesar de dominar a posse de bola, o gol dos gaúchos só veio aos 40. Em falta levantada na área, o zagueiro Douglas completou de cabeça para descontar, mas não evitou a vitória avaiana por 2 a 1.

No outro jogo da chave, o RB Brasil bateu o Paulista por 3 a 2. Lucas Guedes abriu o placar para o time da casa, ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Carlos Eduardo e Amarildo, duas vezes, fizeram 3 a 1 antes dos 20. Vanderson, já na reta final, descontou de pênalti.

Com seis pontos, o Avaí lidera a chave, enquanto RB Brasil e São José-RS tem três. O Paulista eliminado, não pontuou. Na quarta-feira (10), às 14h (horário de Brasília), RB Brasil e São José-RS se enfrentam para definir o segundo classificado. Na sequência, o Avaí joga contra o Paulista precisando de um empate para garantir o primeiro lugar.