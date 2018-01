Avaí vence Paulista e garante primeiro lugar do grupo com 100% na Copa São Paulo

O Avaí derrotou o Paulista por 1 a 0 na rodada final da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Leão já entrou em campo nesta quarta-feira (10), no Jayme Cintra, em Jundiaí, com a primeira colocação do Grupo 20 e a vaga ao mata-mata assegurada após o empate no outro jogo da chave, mas com gol de Alan, garantiu o 100% de aproveitamento nessa primeira fase, com nove pontos em três partidas. O time paulista ficou em último, com zero pontos.

O Avaí já entrou em campo com o primeiro lugar da chave garantido e o tento avaiano aconteceu na reta final da primeira etapa. O meio-campista Alan cobrou uma falta da intermediária e marcou um belo gol para abrir o placar, aos 37. Na segunda etapa, o Paulista chegou a assustar, em busca de pelo menos um ponto na competição diante de seu torcedor, mas o goleiro Léo Lopes apareceu quando necessário para garantir a vitória do time catarinense.

Na outra partida do grupo, o RB Brasil esteve atrás do placar duas vezes diante do São José-RS, mas buscou o empate em 2 a 2 que garantiu o clube na segunda fase da competição. Wandinho abriu o placar para os gaúchos no primeiro minuto da partida.

Já no primeiro minuto da segunda etapa, Amarildo empatou a partida, mas o atacante Wandinho marcou o segundo para botar o Zequinha a frente do placar aos 19. Porém, Amarildo, artilheiro do RB Brasil na competição com quatro gols, fez aos 40 para garantir o Toro Loko na próxima fase. Os dois times terminaram com quatro pontos e saldo de gols igual - zero -, mas os paulistas se classificaram no número de gols marcados: cinco a quatro.

Na próxima fase, Avaí e RB Brasil ainda esperam seus rivais, que serão os classificados do Grupo 19. Fortaleza, Itapirense-SP e Volta Redonda lutam pelas duas vagas dessa chave.