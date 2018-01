Santarém marca duas vezes e Avaí elimina estreante Itapirense da Copa SP

Jogando na casa do rival, o Avaí eliminou a Itapirense-SP na primeira fase de mata-mata e segue com uma campanha só de vitórias em quatro jogos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Alisson e Santarém, duas vezes, marcaram para o Leão, enquanto Danilo e Matheus descontaram para o Coelho, fechando o placar em 3 a 2 na partida realizada no Estádio Chico Vieira, em Itapira.

Com 100% de aproveitamento na competição, o Avaí vai enfrentar novamente o RB Brasil, que venceu o Volta Redonda pelo placar mínimo. Na primeira fase, o Leão venceu o confronto contra o Toro Loko por 1 a 0. Já a Itapirense se despede da sua primeira campanha na competição com um resultado satisfatório, após ter passado da fase de grupos.

O Avaí conseguiu abrir boa vantagem logo no começo da partida em Itapira. Aos 9, após bola recuada, Alisson aproveitou indefinição do goleiro com o zagueiro, roubou a bola e tocou com gol aberto para abrir o placar. Cinco minutos depois, após roubada no meio campo, Santarém avançou pela esquerda, trouxe para entrada da área e bateu rasteiro para fazer 2 a 0. Atrás do placar, a Itapirense se lançou para o ataque, e criou ao menos quatro chances para descontar, mas desperdiçou, enquanto o Leão teve espaços e usou do contra-ataque para tentar ampliar sua vantagem.

A segunda etapa seguiu o panorama de grande parte do primeiro tempo. A Itapirense se lançou para o ataque e cedeu espaços, que o Avaí soube aproveitar para criar oportunidades. Aos 10, Magno deu assistência em profundidade para Santarém, que saiu de frente para o gol e tocou para ampliar vantagem para 3 a 0. Nove minutos depois, Danilo recebeu na entrada após jogada de linha de fundo de Matheus e bateu forte para descontar para 3 a 1.

O primeiro gol da Itapirense abriu ainda mais o time paulista, que se lançou em busca do empate, enquanto o Avaí empilhou chances perdidas no contra-ataque, parando no goleiro ou falhando na finalização, com Alisson, Alan e Marcinho. O castigo ao Leão veio aos 36. Matheus Almeida fez jogada individual pela esquerda, trouxe para o meio e chutou forte, contando com desvio para diminuir a vantagem avaiana para 3 a 2. Na reta final, os catarinenses perderam grande chance com Santarém, a Itapirense com Danilo e o Avaí acabou garantindo a vaga, apesar do susto no segundo tempo.