Inter de Lages mantém tabu contra Avaí e vence na abertura do Catarinense

INCIDENCIAS: Partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Catarinense 2018, no Estádio Vidal Ramos Júnior, em Lages, SC. Público: 1.176 torcedores; Renda: R$ 36.320,00

Pela primeira rodada do Campeonato Catarinense, o Inter de Lages venceu o Avaí por 1 a 0, a quarta vitória em quatro jogos contra o rival no Estádio Vidal Ramos Júnior, desde que o Colorado voltou para a elite do estado. O zagueiro Gregory marcou o único gol da partida.

Na próxima rodada, os dois times voltam a campo no domingo (21), às 17h (horário de Brasília). O Inter de Lages viaja ao oeste do estado para enfrentar a Chapecoense, enquanto o Avaí recebe o Joinville.

Inter cria mais e larga na frente em Lages

O Leão tentou articular jogadas com troca de passes, mas achou poucos espaços para assustar. A única boa finalização nos primeiros 45 minutos foi logo aos seis. Maurinho arriscou chute forte de longe, mas no meio do gol, e Jean segurou firme.

A alternativa do Inter para a primeira etapa foram os chutes de fora da área. Contando com a imprecisão do goleiro Kozlinski, o Colorado utilizou-se dessa arma para levar perigo contra a meta do Avaí. Em pelo menos três oportunidades, o arqueiro assustou por erros técnicos na execução das defesas.

Aos 39, após cobrança de escanteio, Gregory cabeceou, mas Kozlinski salvou. Na sequência, novamente o zagueiro Gregory subiu, tocou de cabeça no canto baixo e dessa vez o goleiro avaiano não conseguiu evitar o gol do Inter, que saiu na frente e levou uma vantagem mínima para o intervalo no Tio Vida.

Avaí cria pouco e Colorado garante vitória

Com vários desfalques, o técnico Claudinei Oliveira apostou na estreia do jovem centro-avante Jô na vaga de Lourenço para buscar ter uma referência de ataque, mas o Avaí continuou sem criar grandes chances. A primeira do segundo tempo foi aos 15. Maurinho finalizou forte, com perigo, mas mandou ao lado do gol.

Enquanto isso, mesmo se defendendo mais, o Inter de Lages teve boas chances. Aos 24, Mateus Arence dominou na intermediária e finalizou de longe, mandando com perigo sobre o gol avaiano. Na sequência, o meia novamente apareceu, dessa vez dentro da área após passe de Max, mas Alemão travou a finalização na hora certa.

Apesar da tentativa do Avaí de modificar o time com as entradas de Lovat e Alisson, o time continuou com pouca criatividade e pouco assustou o goleiro Jean. Os erros de passe perto da área atrapalharam ainda mais o Leão, que tentou pressionar, mas acabou saindo derrotado em sua estreia no Catarinense.