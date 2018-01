Avaí bate Hercílio Luz com mais um de Martinuccio e engata segunda vitória seguida

INCIDENCIAS: Partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Catarinense 2018, no Estádio Aníbal Costa, em Tubarão, SC. Público total: 1.365 torcedores

Jogando fora de casa, o Avaí bateu o Hercílio Luz por 1 a 0, tirou a invencibilidade do adversário no Campeonato Catarinense e venceu a segunda partida em sequência. O argentino Martinuccio marcou novamente o gol decisivo da vitória avaiana. O Leão da Ilha subiu aos seis pontos, em 4º lugar, enquanto o Hercílio parou nos quatro, em 6º.

Na próxima rodada, os dois times entram em campo no domingo (28), às 17h (horário de Brasília). O Hercílio Luz viaja para a Serra catarinense e enfrenta o Inter de Lages, enquanto o Avaí joga o clássico da capital contra o Figueirense, na Ressacada.

O primeiro foi de poucas chances em Tubarão. O técnico do Hercílio Luz, Luis Carlos Cruz, foi obrigado a fazer uma alteração logo aos 10, com Luiz Grando saindo contundido para a entrada de Breno Santos. No geral, a partida se desenvolveu em um ritmo lento, e as principais chances foram do Avaí, já na reta final.

Aos 35, Rômulo recebeu do estreante Rafinha e arriscou da entrada da área, mas a bola explodiu na defesa mandante. Quatro minutos depois, a melhor oportunidade da primeira etapa: Maurinho fez jogada individual, trouxe da direita para esquerda e arriscou com perigo, à esquerda do gol, mas o jogo foi para o intervalo no 0 a 0.

Já no início da segunda etapa, o Avaí conseguiu criar boas chances em sequência. Aos 4, Maurinho cobrou falta de muito longe e Martins apareceu para fazer a defesa. Já aos 10, Maurinho abriu para Rafinha, que cruzou para Martinuccio finalizar de cabeça no meio da área e abrir o placar para os visitantes. Dois minutos depois, o Leão da Ilha quase ampliou: na cobrança de escanteio, Alemão raspou e Rômulo se esticou, mas parou na trave.

Na busca pelo empate, o Hercílio Luz fez alterações com o objetivo de aumentar a força ofensiva, mas o Avaí se segurou bem e cedeu poucas chances. A melhor delas veio aos 30. Martinuccio saiu jogando mal e Lucão saiu de frente para Kozlinski, mas perdeu grande chance, finalizando para fora. Na reta final, o Hercílio ainda perdeu Revson contundido, ficou com um a menos e o Leão da Ilha se portou bem para garantir a vitória por 1 a 0.