Bahia vence de virada e alcança os 3 pontos na primeira rodada da Copinha

A Copinha começou para os baianos em grande estilo. A equipe do Bahia, que teve participações importantes no último ano nessa categoria, demonstrou sua força ao buscar o resultado de virada por 3 a 1 na tarde desta quarta feira, no Baetão, contra o Trindade. Os gols dos baianos foram marcados pelo Everson, Hugo Ribeiro e Douglas. Para o Trindade, quem marcou foi o zagueiro Marcel.

Com o triunfo, o Bahia chega aos três pontos na classificação do grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, enquanto o Trindade precisará se recuperar e encontrar o caminho das vitórias nas próximas duas partidas, assim lutando por uma vaga na fase mata-mata.

As equipes voltam a campo sexta feira (6) pela segunda rodada do grupo. O Bahia enfrentará o Fast, às 21h, para consolidar mais 3 pontos e ficar na liderança da Copinha. Já o Trindade, entra em campo contra o São Bernardo, às 19h, lutando pela primeira vitória nessa caminhada.

Primeiro tempo truncado que terminou empatado

O Bahia já começou tomando um susto. Com 3 minutos de jogo, o zagueiro Marcel do Trindade, completou para a rede uma bola que tinha sido mal finalizada. E, engana-se quem pensa que o adversário diminuiria o ritmo. O Trindade continuou em cima, tendo o controle da partida durante o primeiro tempo. As jogadas do tricolor baiano não encaixavam, por isso forçaram bastante a jogada aérea.

Em um desses lances, a zaga do adversário falhou e o zagueiro Everson, empatou a partida. Lance que foi bastante reclamado pela comissão técnica do Trindade pois anteriormente, o capitão do Bahia, autor do gol, tinha feito uma falta em seu campo de defesa que levaria ao segundo cartão amarelo dele, ou seja, seria expulso.

O jogo foi outro com a mudança de postura

Os jogadores do Bahia voltaram para o segundo tempo com outra postura. Logo no início, uma falta perigosa para o tricolor baiano e o volante Hugo Ribeiro converteu com categoria.

Diferente do primeiro tempo, o Bahia continha os avanços do Trindade com tranquilidade e atacava com mais frequência. O adversário mostrava uma boa movimentação mas não se concretizava em gol.

Já no fim, sem tempo para reação, o Bahia matou o jogo após um chute de fora da área do jogador Douglas, que entrou no segundo tempo.