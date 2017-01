Bahia acerta a contratação do lateral Wellington Silva, ex-Fluminense

(Foto: Divulgação/Bahia)

Buscando se reforçar ainda mais para a temporada 2017, o Bahia anunciou, por meio de SMS enviado aos sócios nesta sexta-feira (6), a contratação do lateral-direito Wellington Silva, de 28 anos, ex-Fluminense. O jogador, que chega por empréstimo até dezembro, já havia iniciado a pré-temporada com o restante do grupo em Salvador.

Apesar das criticas da torcida do Fluminense, Wellington Silva teve bons números no Tricolor carioca. Na última temporada, disputou 52 partidas e esteve no ranking dos atletas com o maior número de desarmes e roubadas de bola do Brasileirão 2016. Além dele, o clube baiano anunciou também nesta sexta-feira a chegada do meia Zé Rafael, que disputou a Série B pelo Londrina na última temporada.

O Bahia também tem interesse em outro jogador do Fluminense. Trata-se do volante Edson, de 25 anos, que está sem espaço na equipe carioca. Caso a negociação se concretize, ele virá por empréstimo até dezembro.

Até o momento, o Tricolor baiano já anunciou seis jogadores para 2017. São eles: o atacante Gustavo, os meias Diego Rosa e Zé Rafael, além dos laterais Matheus Reis, Wellington Silva e Armero.

FICHA TÉCNICA

Nome completo: Wellington do Nascimento Silva

Data e local de nascimento: 6 de março de 1988 (28 anos), Rio de Janeiro (RJ)

Clubes: Grêmio, Olaria, Resende, Madureira, Flamengo, Fluminense, Internacional e Bahia.

Títulos: Primeira Liga 2016.