Bahia vence Fast-AM e se aproxima de classificação na Copa São Paulo

Bahia e Fast-AM se enfrentaram em São Bernardo do Campo pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Bahia saiu de campo vitorioso por 2 a 0. Giovanni Tinga e Cristiano fizeram os gols da vitória do Tricolor.



O Trindade venceu o São Bernardo por 2 a 1 e se manteve vivo, levando a classificação para a próxima fase para a última rodada. Já o Bahia é o líder do grupo com seis pontos. Trindade e São Bernardo somam três pontos. Fast-AM não pontuou e está eliminado.



Jogo disputado no primeiro tempo mas não sai do 0 a 0



Bahia e Fast tiveram dificuldades para jogar no primeiro tempo. Apesar das grandes chances, as equipes ficaram no 0 a 0. O Fast levou perigo em finalização que passou rente a trave. O Bahia chegou inúmeras vezes mas não teve sucesso. O lance mais perigoso foi um voleio que passou por cima do gol.



Bahia joga bem e encaminha classificação



O segundo tempo começou agitado. Logo aos 10 minutos o Bahia abriu o placar. Bola cruzada da direita e após desvio para o meio da área, Giovanni Tinga testou no cantinho para fazer Bahia. O Bahia manteve a pressão e quase ampliou aos 22 minutos.



Aos 27 minutos um golaço. Emerson levantou, a zaga do Fast cortou e na sobra uma bomba de Cristiano de primeira pra ampliar, 2 a 0 para o Bahia. O Fast-AM não teve reação e o Bahia só administrou o resultado e se aproximou da vaga.