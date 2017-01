Bahia vence concorrência e acerta contratação de Matheus Sales

(Foto: Divulgação/Palmeiras)

Campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras em 2015, Matheus Sales está de malas prontas para a Bahia. O Tricolor Baiano acertou a contratação do volante de 21 anos, que chega de empréstimo junto ao Palmeiras. O jogador comemorou a transferência através de suas redes sociais. É o quinto reforço anunciado para a temporada 2017.

Matheus Sales foi revelado pelo clube paulista e chamou atenção no segundo semestre de 2015, durante as finais da Copa do Brasil, onde teve grande atuação ao marcar o meio-campista Lucas Lima, do Santos, eleito o craque da competição naquele ano.

Em 2016, entretanto, Sales perdeu espaço com as contratações feitos para o elenco e pouco atuou. Com Gabriel, Arouca, Tchê Tchê e Thiago Santos sendo mais utilizados, atual por apenas 23 jogos. Chegou a renovar seu contrato até 2020, mas foi pouco utilizado por Cuca e está fora dos planos de Eduardo Baptista.