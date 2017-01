Bahia enfrenta o Wolfsburg em sua primeira participação na Florida Cup 2017

Foto: Divulgação

Após herdar a vaga deixada pelo Flamengo na Florida Cup 2017, e de acordo com o presidente do time Marcelo Sant'Ana, o Bahia está extremamente feliz pelo convite em participar do Torneio, é consequência do trabalho dos últimos dois anos.

A Florida Cup 2017 será disputada em pontos corridos . Cada partida vale três pontos, e em caso de empate, haverá dispouta de pênaltis. O vencedor, após as penalidades recebe um ponto extra.

O último treino em Salvador foi realizado no domingo (8), e cinco dos seis reforços anunciados pelo clube recentemente participaram da atividade: os laterais Armero e Matheus Reis, os meias Diego Rosa e Zé Rafael, e o atacante Gustavo.

Na madrugada da última segunda-feira (9) a delegação do Bahia começou a viagem para a disputa. São 25 jogadores selecionados para a viagem. O tricolor vai disputar duas partidas no torneio nos Estados Unidos. A lista completa dos jogadores que irão para a competição: Goleiros: Anderson, Jean e Felipe; Laterais: Armero, Matheus Reis e Tinga; Zagueiros: Eder, Jackson, Lucas Fonseca, Tiago e Rodrigo “Becão”; Meio-campistas: Diego Rosa, Feijão, Juninho, Júnior Ramos, Régis, Renato Cajá, Renê Júnior, Yuri e Zé Rafael; Atacantes: Edigar Junio, Gustavo, Hernane, Mário e Kaynan.

Ídolo brasileiro no time alemão

O ex-volante Josué retornou para o Wolfsburg depois de um convite da diretoria alemã para representar o clube durante a disputa da Florida Cup. Como jogador do clube ele disputou 200 partidas, durante seis temporadas e agora entra no torneio para manter seu legado. Wolfsburg levou uma equipe jovem para a Flórida já seu principal esquadrão treina na Espanha antes da retomada da temporada Bundesliga.

O Wolfsburg já estreou na competição com uma vitória de 2 a 0 em cima do Tampa Bay Rowdies, equipe local. O time alemão enfrentará outro brasileiro no torneio amistoso, o Atlético Mineiro. O jogo entre Bahia e Wolfsburg será nesta quinta-feira(12) ás 22h horário de Brasília.