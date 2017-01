Após empate no tempo normal, Wolfsburg supera Bahia nos pênaltis pela Florida Cup

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA SEGUNDA RODADA DA FLORIDA CUP, DISPUTADA EM ORLANDO NO ESPN WIDE WORLD OF SPORTS COMPLEX.

Na noite desta quinta-feira (12), o Bahia fez um jogo abaixo do esperado e acabou perdendo para o Wolfsburg nos pênaltis por 3 a 2. Com o resultado, o time alemão continuou invicto na Florida Cup. Os gols foram marcados por Reichwein, Abdat e Hermann. Edson e Kaynan descontaram.

Com a vitória em cima do Bahia, o Wolfsburg permanece na liderança do torneio, chegando aos quatro pontos em dois jogos disputados. Já o Bahia fica em quartp lugar na classificação geral, um ponto à frente do Atlético-MG e do time da casa Tampa Bay Rowdies.

O time baiano volta atuar na no próximo domingo (15) contra o Estudiantes. A Florida Cup Challenge é um torneio de pontos corridos com três rodadas. Neste formato, cada time jogará duas partidas e lutará pelos pontos para o seu país. Vitória significa três pontos, empate um ponto e vitória por cobranças de pênaltis equivale a um ponto extra. O país com maior número de pontos vence.

Bahia e Atlético-MG, os brasileiros na Flórida Cup Challenge, ainda têm mais uma partida na torneio. Entretando, mesmo que vençam os jogos que irão disputar, o título está garantido para a Alemanha. Com dez pontos conquistados, os europeus não podem mais ser alcançadas. Até aqui, o Brasil só tem o ponto conquistado pelo Bahia.

Bahia cria chances, mas não consegue finalizar

O técnico Guto Ferreira escalou a mesma formação que atuou na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bahia teve mais posse de bola, mas trabalhou pouco as jogadas e teve dificuldade para furar bloqueio do adversário. Armero na esquerda e Edigar Junio pela direita foram os responsáveis pelas principais oportunidades do time. Zé Rafael teve uma boa chance de abrir o placar, mas adiantou demais a bola e não conseguiu finalizar. Recuado, o Wolfsburg pouco criou e o goleiro Jean deixou o primeiro tempo sem fazer defesas.

Sem emoções, o jogo termina no 0 a 0 e Alemanha garante o título

Para a etapa final, o técnico do Bahia mudou todo o time. De acordo com o planejamento, os jogadores estavam liberados para jogar apenas 45 minutos. Com as alterações, o duelo ficou ainda mais sem emoção. A equipe brasileira não conseguiu atacar com sucesso e por pouco não sofreu o gol em chute de fora da área de Kleihs, que bateu direto na trave.