Guto Ferreira exalta entrega do Bahia contra Wolfsburg na estreia da Florida Cup

Treinador do Esquadrão minimiza derrota após pênaltis e aprova desempenho da equipe diante dos Lobos (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Estreante nessa Florida Cup, o Bahia foi a campo diante do Wolfsburg na noite dessa quinta-feira (12). Mesmo com os alemães entrando com time reserva, o Esquadrão falhou e foi derrotado nos pênaltis por 3 a 2 após empatar sem gols no tempo normal. Essa foi a primeira partida disputada pela equipe na temporada, servindo como preparação para o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste.

Ainda que tenha tido pouco tempo para se preparar para o embate e a viagem tenha desgastado o elenco, o técnico Guto Ferreira aprovou o desempenho demonstrado. Para Guto, a manutenção da base titular e o bom aproveitamento de alguns dos novatos causaram a boa atuação ante os Lobos.

"Nos surpreendeu essa atuação, apesar de apenas cinco treinos e uma viagem desgastante. Criamos muitas situações, mas é normal em início de temporada e eles já estão no meio, isso faz diferença. A experiência do conjunto do ano passado com alguns dos novos contratados, como Armero e Zé Rafael, fizeram com que a nossa equipe conseguisse bom desempenho. Os reservas até foram bem, mesmo com muitos novos", declarou, minimizando a parte física do elenco.

Baianos empataram sem gols no tempo normal diante dos alemães (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

"A parte física explica alguns dos gols perdidos. É um jogo rápido e eles ainda não estão 100% preparados, com a resistência sendo testada. A zaga deles, em melhor condição, levou a melhor na maioria das vezes e isso nos atrapalhou. Perdemos muito o tempo da bola, mas isso já é normal", completou.

Voltando a campo no próximo domingo (15) contra o Estudiantes-ARG, às 19h45 (de Brasília), o Tricolor de Aço vai dar adeus ao torneio. Nem a vitória deixa o clube vivo, devido ao regulamento da competição, que teve os representantes da Alemanha como campeões. Tentando dar o máximo de motivação, o comandante destaca a vontade dos jogadores em mostrar serviço, principalmente após observação dos auxiliares de Tite neste jogo.

"Todo jogador dentro de campo vai querer fazer um grande jogo. Nós estamos fazendo isso como treino, tentando deixar o time com melhor condição, ainda que não seja a mesma a ter no meio do ano. Auxiliares de Tite estiveram aqui e não sabíamos, porém mostra que eles não tão perdendo tempo. Estão mapeando tudo que for possível", encerrou.