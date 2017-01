Em jogo brigado, Bahia é derrotado pelo Estudiantes

Na noite deste domingo (15), o Bahia enfrentou o Estudiantes no último desafio da Florida Cup 2017. Em confronto com poucos lances bonitos e muito faltoso, os brasileiros saíram derrotados por 1 a 0 e se despedem do torneio com apenas um ponto. Os argentinos conquistaram a primeira vitória.

Com o resultado, o Bahia fecha a Florida Cup com um empate, uma derrota, nenhum gol marcado e apenas um sofrido, ficando na quinta colocação. Já o Estudiantes termina na terceira colocação com quatro pontos, sendo uma vitória e um empate.

A Alemanha acabou ficando com o título da Florida Cup no Grupo Challenge, com dez pontos. O Brasil veio em seguida com quatro e o time Estados Unidos/Argentina ficou com um, finalizando o torneio em último.

Estudiantes sai na frente

A primeira chegada do Bahia foi aos 4 minutos do primeiro tempo, que deu medo ao goleiro Andújar. Logo aos 6', Lucas Viatri se lesionou e não aguentou mais continuar em campo, dando lugar a Nacho Bailone, que assustou o time baiano em bola desviada.

Onze minutos depois, o lateral-direito Tinga se atrapalhou e acabou marcando um golaço contra, que não deu nem chances para o goleiro Jean. Aos 24', foi batida uma falta pelo Bahia, o que acabou culminando na primeira defesa difícil do guarda-metas argentino.

O alto número de cartões amarelos, sendo três para o Bahia, irritou jogadores e torcedores, além do técnico Guto Ferreira, que criticou principalmente o capitão Verón.

O Bahia mostrou as mudanças que o estilo de jogo de seu técnico impõe, com a marcação adiantada e o toque de bola sem espaço para espaná-la. O jogo, no primeiro tempo, foi bastante disputado e, em alguns pontos, nem parecia que era um amistoso.

Mudam os jogadores, mas não o clima

Como é esperado em jogos amistosos, houveram muitas mudanças em ambos os times. No entanto, apesar das mudanças, o clima quente do jogo não esfriou. aos 16 minutos, Edson e Ivan, de Bahia e Estudiantes respectivamente, levaram cartões amarelos. O grande destaque da segunda metade foi a arbitragem confusa e as brigas que pareciam não acabar. Aos 31', Javier Toledo recebeu cartão após forte entrada no adversário.

Três minutos depois, finalmente os jogadores se deram conta de que tinham de dar chutes na bola e não uns nos outros. O Bahia chegou perigosamente, no entanto, a bola ficou perdida no meio da área do Estudiantes. Quintana, aos 38', deu um chute bonito de longe, mas Anderson conseguiu defender.

Aos 39 minutos, após a cobrança de uma falta pelo Bahia, Javier Toledo, jogador da equipe argentina, recebeu o segundo amarelo depois de dar um soco no rosto de Lucas Fonseca. Em certo ponto, dois seguranças tiveram de ser postos entre os técnicos de Bahia e Estudiantes para que as coisas não terminassem de maneira pior.