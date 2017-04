Guto elogia Bahia contra Vitória: "Time foi muito guerreiro e intenso"

Google Plus

Foto: Divulgação/Esporte Clube Bahia

Foi um jogo disputado e eletrizante, digno de um Ba-Vi. Mas o elenco do Bahia ficou na bronca, não só pelo revés frente ao rival Vitória, que ganhou por 2 a 1 e leva a vantagem do empate para o segundo jogo, mas pela expulsão polêmica do atacante Gustavo logo após entrar em campo substituindo o lesionado Hernane. Para o técnico Guto Ferreira, a expulsão foi determinante para o resultado negativo.

“Até a expulsão, o Bahia estava jogando bem. Fez 1 a 0 e criou chances. A partir da expulsão, eles começaram a ter espaço mas, ainda assim, tivemos bons contra-ataques. Mas eles conseguiram encaixar uma bola e empatar a partida. No segundo tempo eles vieram para uma pressão inicial e acabaram fazendo o gol. Mesmo assim, nós não abrimos mão de atacar e fomos buscar o gol de empate. Criamos situações, mas não fizemos. Perdemos porque por muito tempo jogamos com um jogador a menos. Principalmente por causa disso”, lamentou Guto.

Mas o técnico aproveitou a entrevista coletiva e convocou a torcida tricolor para a partida na Arena Fonte Nova. “O time foi muito guerreiro e intenso. Não abriu mão de buscar seu interesse e um triunfo simples nos coloca na classificação. (…) A torcida deve acreditar, porque nós estamos acreditando e vamos trabalhar muito para conseguir esse triunfo. O saldo é positivo, e vamos buscar um triunfo que nos classifique”, arrematou.

O vice-presidente Pedro Henriques foi ainda mais enfático na reclamação: “A gente simplesmente quer questionar publicamente a CBF, a Liga do Nordeste ou quem quer que seja porque o Bahia não aguenta mais ser prejudicado pela arbitragem. Tem que fazer o quê? Se alinhar com quem? Votar em quê? Falem que o Bahia faz. Só parem de prejudicar o Bahia”, esbravejou.