Jogo Bahia x Vitória ao vivo hoje na Copa do Nordeste 2017 (0-0)

Boa tarde torcedor! Acompanhe agora o jogo de volta Bahia x Vitória ao vivo e em tempo real aqui na VAVEL Brasil!

O Ba-Vi será disputado na Arena Fonte Nova, em Salvador/BA, e terá presença apenas de torcedores do Bahia, por determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em recomendação ao Ministério Público da Bahia (MP-BA).

O primeiro jogo terminou com vitória rubro-negra por 2 a 1, de virada. Com o resultado, o Bahia precisa de um triunfo simples para disputar a decisão do Nordestão. Ao Vitória, qualquer empate é suficiente para buscar o hexacampeonato regional.

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Fique por dentro de todos os detalhes do clássico entre Bahia x Vitória, válido pela segunda semifinal da Copa do Nordeste 2017. Fique ligado!

A arbitragem do clássico que promete ser bastante disputado é cearense. Luiz César de Oliveira Magalhães será auxiliado por Marcione Mordonio da Silva Ribeiro e Arnaldo Rodrigues de Souza.

"Conversei com eles assim que cheguei. Cheguei em casa e agradeci a Deus pela vida deles. Vocês viram a foto do carro. Foi livramento de Deus. Acontecimento que a gente fica chocado com tanta violência. Os caras nem sabiam quem estava dentro do carro e fizeram o disparo. Espero que a polícia entre em ação para identificar os culpados, tinha algumas câmeras na região. Uma coisa como essa não pode passar batida", afirmou Euller.

Um incidente preocupou os jogadores rubro-negros. Após a vitória na última quinta-feira (27), um carro com três leoninos (Rafaelson, Flávio e Wallace) foi atingido por um tiro no bairro do Trobogy, em Salvador/BA. Em entrevista coletiva, o assunto predominou e o meia Euller comentou sobre a preocupação com os companheiros de elenco.

No lado do Vitória, três jogadores são desfalques por lesão e mais três são novidades e retornam a fazer parte da lista de relacionados. Estão fora André Lima, com fascite plantar, Jhemerson, com dores na coxa, e Dátolo, todos vetados pelo departamento médico. Em contrapartida, os meias Gabriel Xavier e Pisculichi, além do atacante e artilheiro do time Kieza estão de volta.

"Ninguém vai negar que o clima é de guerra, mas quem quer entrar em campo está consciente de que está jogando. Não pode entrar com essa loucura na cabeça de querer bater, de querer fazer alguma coisa porque acaba com um jogador a menos, como no jogo passado. A gente tem que entrar sabendo que vai ser um jogo difícil, tem que entrar 100% ligado, mas ao mesmo tempo tendo a tranquilidade que o gol pode sair aos 10 minutos, aos 30 minutos ou aos 70 minutos. A gente sabe que precisa de um gol e que não podemos tomar um gol também", afirmou Allione.

Possível jogador a ser escalado na equipe titular, Allione falou que o time deve manter a tranquilidade para que a atuação do Bahia não fique comprometida em buscar a classificação para a final do Nordestão.

O mistério definiu a escalação das duas equipes. Dentre os jogadores relacionados no Bahia, o ataque preocupa. As referências no setor ofensivo, Hernane Brocador e Gustavo, estão suspensos por lesão. Com isso, o técnico Guto Ferreira pode escalar Edigar Junio como referência, e usar Allione e Zé Rafael nos lados do campo. Eduardo retorna de suspensão e deve ser titular na lateral-direita.