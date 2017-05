Jogo Bahia x Vitória AO VIVO agora na final do Campeonato Baiano 2017 (0-0)

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o tempo real de Bahia x Vitória ao vivo pelo primeiro jogo da final do Campeonato Baiano 2017. A bola rola às 21h45 (de Brasília), no estádio da Fonte Nova. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!

Bahia e Vitória decidem o primeiro jogo do Campeonato Baiano com desfalques dos artilheiros. Hernane Brocador e Kieza, lesionados, não foram relacionados para o Ba-Vi.

FIQUE DE OLHO Bahia x Vitória ao vivo: Gustavo foi relacionado para substituir o atacante Hernane 'Brocador' no primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano.

FIQUE DE OLHO Bahia x Vitória ao vivo: André Lima é o artilheiro do Vitória no Campeonato Baiano e tem substituído bem o atacante Kieza, que segue de fora ainda se recuperando de lesão.

Apesar de ser finalista do Campeonato Baiano e ter sido eliminado na semifinal da Copa do Nordeste, o Vitória demitiu o técnico Argel Fucks na véspera da final do estadual.

Na semifinal do Campeonato Baiano, o Bahia venceu os dois jogos contra o Fluminense de Feira (3 a 0 na ida e 1 a 0 na volta). Já o Vitória, empatou na ida com o Vitória da Conquista por 1 a 1 (único tropeço no campeonato), mas venceu no jogo de volta por 5 a 0.

Por outro lado, na primeira fase o Bahia terminou em segundo lugar com 6 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota em 10 jogos, tendo o segundo melhor ataque e a melhor defesa - esta última empatada com o Vitória.

Na primeira fase do Campeonato Baiano, o Vitória teve a melhor campanha com 10 vitórias em 10 jogos, além de possuir o melhor ataque e a melhor defesa - esta última empatada com o Bahia.

O último confronto entre Bahia e Vitória terminou em briga. O volante Edson, do Bahia, e o técnico Argel Fucks, do Vitória, foram os pivôs da confusão na saída de campo. A situação apimentou mais ainda as coisas para a final do Campeonato Baiano.

No último fim de semana, Bahia e Vitória se enfrentaram na Fonte Nova e o tricolor venceu por 2 a 0, garantindo a vaga na decisão da Copa do Nordeste após reverter a derrota por 2 a 1 na partida de ida, que tinha acontecido no Barradão.

O campeão do Campeonato Baiano 2017 será conhecido em dois jogos. Na noite desta quarta-feira (3), temos o primeiro jogo, com o Bahia sendo mandante no estádio da Fonte Nova. No próximo domingo (7), conheceremos o campeão no segundo jogo, no estádio do Barradão, com mando do Vitória.