Jorginho crê em superação após sequência ruim: "Vai ser a melhor pontuação nos pontos corridos"

Derrotas não tem abalado o otimismo do treinador (Foto: Felipe Oliveira/ EC Bahia)

Em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro série A, o Bahia sofreu mais uma derrota, desta vez para o Flamengo, que venceu pelo placar de 1 a 0 com gol do atacante colombiano Berrío, em plena Fonte Nova.

Com este resultado o Tricolor de Aço conheceu sua terceira derrota consecutiva na competição, chegando á uma série complicada de cinco jogos sem vitórias no campeonato. Pra piorar, perdeu duas posições e agora figura na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação com 10 pontos ganhos, um á menos que o São Paulo, primeiro time fora da zona.

No entanto, o atual cenário que para muitos pode ser visto como preocupante, não parece abalar de forma alguma o treinador Jorginho, que elogiou mais uma vez a atuação de sua equipe, e esbanjou confiança ao falar que o Bahia vai fazer a melhor campanha da sua história na era dos pontos corridos, lamentando apenas a falta de gols para coroar as boas atuações.

"A gente sabe que temos todas condições e capacidade de ter uma pontuação e uma colocação diferente, que não tem acontecido. Mas é evidente que o Bahia tem feito bons jogos. Não temos conseguido traduzir em gols e triunfos. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio emocional grande nesse momento, convicção naquilo que estamos fazendo. Ouvi o Diego Cerri nos dizer que total convicção de que as coisas são bem feitas aqui. Se analisar como o Bahia tem jogado, tem sido protagonista nos jogos, mas não tem conseguido traduzir em gols. Tem que fazer acontecer o mais rápido possível, porque senão aperta. Temos que virar o turno numa colocação melhor. Tendo respaldo da diretoria, os jogadores acreditando no potencial deles, que eles têm realmente... Eles vão fazer um grande campeonato, vão surpreender muita gente em colocação, vai ser a melhor pontuação do Bahia nesse período de pontos corridos, apesar desse momento difícil ", prometeu.

O técnico ainda se estendeu nos elogios ao analisar as atuações dos seus comandados, e comemorou o fato de ter agora uma semana para trabalhar sua equipe até o próximo jogo.

"Depois daquilo que a gente viu, a gente está jogando muito bem, mas precisamos vencer os jogos. Precisamos sair dessa situação. Fica bem mais simples comentar o que acontece. Nossa equipe está desenvolvendo, criando oportunidades, com uma movimentação muito boa. É a realidade. A equipe joga muito bem, mas não está conseguindo... É importante, no futebol, colocar a bola para dentro. Precisamos trabalhar isso. Tenho falado algumas vezes, porque, desde que cheguei, a gente tem jogado segunda e quinta ou domingo e quarta. Agora teremos um tempo maior para trabalhar ", afirmou.

Analisando os detalhes da partida, o comandante tricolor explicou algumas de suas alterações e lamentou o que considerou uma derrota não merecida.

"Fizemos um bom jogo, apesar da expulsão do Lucas. A equipe se comportou bem. Teve mais chances que o Flamengo, chances claras de gol. Mesmo com um a menos. Eles tiveram muita dificuldade de entrar na nossa área. A gente consegui fazer duas linhas de quatro com o Edigar na frente, depois o Mendoza. Depois acabei colocando o Régis Souza para fazer a dobradinha, porque o Allione estava cansado, dois homens na lateral principalmente no segundo tempo. O time estava cansado, precisava de um jogador mais descansado. A gente sente muito a derrota, porque a gente não merecia. A gente sabe que não é merecimento o futebol, tem que botar a bola lá dentro, e isso não tem acontecido", comentou.

O treinador demonstrou também descontentamento com a arbitragem da partida, principalmente com o quarto árbitro. "Chateado com o gol que tomamos. Por causa dessa atitude, eu fui expulso. A situação do Lucas Fonseca, que infelizmente deixou o pé. A gente depois vendo com calma... Acho que o primeiro cartão foi desnecessário, o árbitro foi muito enérgico o tempo todo, tanto ele como o quarto árbitro, que nunca ficava no banco do Flamengo, sempre no nosso, o tempo todo falando com os nossos jogadores, os do banco, a comissão técnica. O tempo todo. Fui expulso basicamente por ele".

Na próxima rodada, o Bahia terá pela frente o seu arquirrival Vitória, domingo (02/07) ás 16 horas, no Barradão. O clássico promete ser quente, uma vez que ambos estão na zona de rebaixamento e necessitando urgentemente de uma vitória pra ganhar fôlego na competição.