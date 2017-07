Meia Vinícius espera marcar contra Fluminense e ajudar Bahia a encerrar jejum de vitórias

Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

Dentre tantas máximas existentes no futebol, a lei do ex vigora muito forte ultimamente e tem cumprido à risca o fato de um atleta marcar contra uma ex-equipe. Com isso em mente, o meia do Bahia Vinícius concedeu entrevista coletiva nessa quarta-feira (5) e espera cumprir essa lei, por assim dizer, no duelo do Tricolor de Aço contra o Fluminense. Cria das Laranjeiras, o jogador espera ser parte fundamental no reencontro baiano com as vitórias, o que não acontece há seis partidas.

Não é a primeira vez que Vinícius tem a oportunidade de marcar contra o ex-clube. No ano passado, em sua estreia no Atlético-PR, o jogador balançou as redes e garantiu a vitória do Furacão. O atleta relembrou o fato e espera poder repetir nesse fim de semana.

"Ano passado, pelo Atlético-PR, eu fui feliz. Meu primeiro jogo foi logo contra o Fluminense e eu pude fazer um gol. Todo mundo sabe do carinho e respeito que tenho pelo Fluminense, mas hoje eu defendo as cores do Bahia. Então, se eu tiver a oportunidade, vou colocar a bola para dentro", afirmou.

Vinícius também espera ser titular contra o Flu. O meia Allione cumpre suspensão automática, enquanto o atacante Edigar Junio ainda não está recuperado de uma tendinite tibial anterior. O jogador relembrou sua passagem pelo Náutico, quando atuou de falso centroavante, e se colocou à disposição do técnico Jorginho para atuar tanto no meio como no ataque.

"Já joguei de 'falso 9' pelo Náutico. Não é minha função, mas se precisar eu posso fazer. Outros jogadores também podem fazer a função, como o João Paulo. Mas eu, por já ter feito isso, por jogar ali no meio, claro que, se o Jorginho optar, eu vou treinar bem para desempenhar esse papel", continuou.

Foto: Felipe Oliveira|EC Bahia

O atleta falou também sobre a necessidade de tirar o Bahia da zona de rebaixamento. O Esquadrão saiu da degola, mas espera manter distância com um bom resultado diante de sua torcida.

"Estar nessa zona é desconfortante. O Bahia tem que estar sempre brigando lá em cima. Sair da zona nos dá um certo alívio, mas a gente sabe que tem condições de estar brigando lá em cima, por Libertadores. O título a gente sabe que está distante, mas é pensar jogo a jogo, porque a gente sabe que pode estar na parte de cima da tabela", concluiu Vinícius.

O confronto entre Bahia x Fluminense está programado para às 16 horas do domingo (9), na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017. Enquanto o Tricolor das Laranjeiras está na sétima posição, com 16 pontos ganhos, o Esquadrão de Aço soma 11 pontos, na 16ª colocação, à beira da zona de rebaixamento.